Матвиенко заявила об агрессивном наступлении на все, что связано с Россией

"К сожалению, мы становимся свидетелями агрессивного наступления на все, что связано с Россией. Продолжаются попытки стереть память о решающем вкладе нашей страны в победу над фашизмом. Кое-где происходит вытеснение русских названий с географических карт. В ряде стран русскоязычное сообщество подвергается откровенной языковой дискриминации, принимаются законы, лишающие людей права не только на изучение родного языка, но даже на его использование", - сказала Матвиенко на церемонии открытия XIII Международного фестиваля "Великое русское слово" в Ялте.