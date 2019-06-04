Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T20:51Z
https://ria.ru/20190604/1555258780.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155292/53/1552925344_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_c9521b4025789351367a04d850b27cd4.jpg
РИА Новости

Матвиенко заявила об агрессивном наступлении на все, что связано с Россией

Вчера, 20:51
1203
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ЯЛТА, 4 июн - РИА Новости. Агрессивное наступление в ряде стран на все, что связано с Россией и русской культурой, продолжается, но оно будет всегда встречать решительный отпор, заявила спикер Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.
"К сожалению, мы становимся свидетелями агрессивного наступления на все, что связано с Россией. Продолжаются  попытки стереть память о решающем вкладе нашей страны в победу над фашизмом. Кое-где происходит вытеснение русских названий с географических карт. В ряде стран русскоязычное сообщество подвергается откровенной языковой дискриминации, принимаются законы, лишающие людей права не только на изучение родного языка, но даже на его использование", - сказала Матвиенко на церемонии открытия XIII Международного фестиваля "Великое русское слово" в Ялте.
По ее мнению, подобная политика обречена на провал.
"Любое давление на русский язык, на русскую культуру будет всегда встречать наш решительный отпор", - сказала Матвиенко.
Фестиваль проходит в рамках V Международного гуманитарного Ливадийского форума. Он собрал представителей из более 50 стран мира.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
3 июня, 20:45
Матвиенко осудила заявления Украины о притеснении коренных народов в России
2950003
Обсудить 5
Валентина МатвиенкоРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Зеленский заявил Столтенбергу, что ждет от НАТО больше усилий в Черном море
РИА
Новости
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг назвал Зеленскому условия для вступления Украины в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг призвал Россию проявить "политическую волю" для спасения ДРСМД
Лента
новостей
Джон Реймонд
Американский генерал рассказал об успехах России в космосе
Прием заявлений о получении гражданства России в упрощенном порядке в ДНР
В ЕР раскритиковали проект Рады о лишении имущества жителей Донбасса
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов на совещании в рамках серии консультаций с руководством Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса. 13 мая 2019
Борисов назвал Кубу опорным союзником России
Киев призвал не блокировать канал ATR на YouTube после жалобы Роскомнадзора
Ученые-специалисты проводят работы с российской астрофизической обсерваторией Спектр-Р
Стала известна причина прекращения связи обсерватории "Спектр-Р" с Землей
Паспорта граждан ДНР и РФ
В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Зеленский назвал приоритет внешней политики Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе. 4 июня 2019
Юнкер и Зеленский обсудили ситуацию с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, кого будет защищать в рамках ситуации с Приватбанком
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель
Воспитанник одного из детских домов
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
03:48РФПИ на ПМЭФ-2019 планирует объявить о проекте с Baring Vostok
03:47Победительница "Битвы экстрасенсов" оказалась мужчиной
03:42Диетологи рассказали, как чувствовать себя бодрым в жару
Лента новостейМолния