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РИА Новости

Стала известна причина прекращения связи обсерватории "Спектр-Р" с Землей

Вчера, 20:47
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© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкУченые-специалисты проводят работы с российской астрофизической обсерваторией "Спектр-Р"
Ученые-специалисты проводят работы с российской астрофизической обсерваторией Спектр-Р
© РИА Новости / Олег Урусов
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Ученые-специалисты проводят работы с российской астрофизической обсерваторией "Спектр-Р". Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Единственная российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-Р" перестала принимать команды с Земли в январе из-за накопления бортовым приемопередатчиком высокого уровня космического излучения, сообщил во вторник астрокосмический центр физического института РАН (АКЦ ФИАН).
Ранее сообщалось, что 30 мая "Роскосмос" принял решение о завершении эксплуатации обсерватории "Спектр-Р". АКЦ ФИАН является координатором проекта "Радиоастрон", в который входит обсерватория "Спектр-Р".
"Связь с аппаратом прервалась из-за накопления бортовым приемо-передающим устройством высокого уровня космического излучения", - говорится в сообщении института, поступившем в РИА Новости.
Ранее сообщалось, что с 10 января "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон"), запущенный в июле 2011 года и проработавший семь с половиной лет вместо трех гарантированных разработчиком спутника (НПО имени Лавочкина), перестал принимать команды с Земли. Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, на спутнике отказал последний из трех комплектов приемо-передающего устройства, что не позволяет ему принимать команды. Все предпринятые попытки восстановить связь со "Спектром-Р" закончились неудачей.
Российский космический радиотелескоп «Радиоастрон» («Спектр-Р»)
30 мая, 23:50
Астрофизическая обсерватория "Спектр-Р"
5003119
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