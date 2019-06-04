Прокуратура выявила проблемы с охраной в школе Вольска до ЧП

САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура Саратовской области еще до ЧП в школе города Вольска, где ученик с топором напал на ребенка, выявила в учебном заведении нарушения антитеррористической защищенности, которые полностью не были устранены, сообщил во вторник представитель областной прокуратуры Максим Пастушин.

Утром 28 мая в школе №4 в поселке Большевик города Вольск Саратовской области 14-летний ученик бросил в класс, где находились его одноклассники и учитель, бутылку с горючей жидкостью, затем еще одну - в коридор, но воспламенения не произошло. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Подросток арестован по обвинению в покушении на убийство. Вину он не признал.

"До инцидента в муниципальном учреждении были выявлены нарушения антитеррористической защищенности, по результатам проведения проверки были приняты меры реагирования. В настоящее время они рассмотрены, однако нарушения в полной мере не были устранены. По указанным нарушениям сейчас решается вопрос о предъявлении исковых требований", - сказал Пастушин в рамках круглого стола по проблемам детской безопасности.