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РИА Новости

Медведев освободил Шелихова от должности замруководителя Россвязи

Вчера, 20:42
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© РИА Новости / Александр НатрускинЗаместитель руководителя Федерального агентства связи Владимир Шелихов
Заместитель руководителя Федерального агентства связи Владимир Шелихов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Заместитель руководителя Федерального агентства связи Владимир Шелихов. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Владимира Шелихова от должности заместителя руководителя Россвязи в связи с его выходом на пенсию, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Освободить Шелихова Владимира Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства связи в связи с выходом на пенсию", - говорится в документе.
Шелихов занимал должность заместителя руководителя Россвязи с 2010 года. С 2007 по 2010 год был главой административно-правового управления Федерального агентства связи, с 2004 года там же занимал пост начальника административно-финансового управления.
Дмитрий Медведев
30 декабря 2018, 17:09
Медведев назначил замруководителя Федерального агентства связи
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Дмитрий МедведевРоссвязьПолитика
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