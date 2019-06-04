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РИА Новости

Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США

Вчера, 20:39
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины. Архивное фото
РИМ, 4 июн - РИА Новости. Если вооруженный конфликт России и США действительно произойдет, то не в Сирии, а, скорее, на Украине, считает почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.
По его мнению, с начала украинского кризиса в 2014 году началась эпоха новой холодной войны – замороженного конфликта, заметно отличающегося от "старой" холодной войны между СССР и США. Например, при Советском Союзе политическая и военная напряженность между двумя блоками сосуществовала с экономическими связями, сейчас же стороны используют экономические рычаги для давления друг на друга.
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"Существует опасность вооруженного конфликта. Он может произойти не в Сирии, не на Ближнем Востоке, но в Европе. И это не касается озабоченности США, что Россия может отнять территории у Эстонии", - заявил эксперт РИА Новости в Риме на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
Если произойдет эскалация, полагает Легвольд, "то в границах Украины, или же случится новый кризис, скажем, в Белоруссии или в одном из других регионов между НАТО и Россией".
Чтобы предотвратить такое развитие событий, необходимо значительно повысить уровень доверия между сторонами. Для России ситуация усугубляется тем, что ей приходится иметь дело не с одной российской политикой США, а с целыми тремя, отметил профессор.
"Ведь есть сам (президент США Дональд) Трамп, есть конгресс, где основной упор делают на санкциях, и есть госдеп, Пентагон и другие ведомства", - отметил собеседник агентства.
Он напомнил, что в 90-е Россия и США на высшем уровне обсуждали идею евроатлантического сообщества от Ванкувера до Владивостока, но сейчас эта идея кажется фантастической.
"Мы заморожены в новой холодной войне", - констатировал эксперт.
Люксембургский форум, возглавляемый известным бизнесменом, филантропом и общественным деятелем Вячеславом Кантором, - одна из ведущих международных неправительственных организаций, изучающих сферу ядерной безопасности. Существует с 2007 года.
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РоссияСШАУкраинаБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Роберт Легвольд ты не прав , воевать за Украину никто не будет это факт, погибать не пойми за что так же , конфликт с Америкой может произойти только в одном месте в Арктике из-за Севморпути и из-за её недр. .
4 июня, 20:52
Юрий Иванов
801001
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