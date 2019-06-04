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РИА Новости

Российский союз молодежи призвал не нагнетать обстановку вокруг ЕГЭ

Вчера, 20:31
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУченицы ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена
Ученицы ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российский союз молодёжи (РСМ) призвал не нагнетать обстановку вокруг единого государственного экзамена (ЕГЭ), следует из открытого обращения корпуса общественных наблюдателей РСМ.
Ранее радиостанция "Эхо Москвы" сообщила, что студентам первых курсов некоторых вузов платят за "слежку" на сдаче ЕГЭ, чтобы школьники не могли даже иметь какие-либо подсказки.
В РСМ подчеркнули, что на протяжении нескольких дней появляется информация о том, что общественные наблюдатели якобы получают деньги за выявление шпаргалок на ЕГЭ, но это не подкреплено фактами. Отмечается, что подобная ситуация формирует ложные представления о деятельности РСМ.
"Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить прозрачность экзаменационных процедур и позволить школьникам получить равные возможности при сдаче ЕГЭ. Да, мы следим за соблюдением регламента, как со стороны участников, так и со стороны организаторов, и считаем это своей социальной ответственностью",- следует из письма.
"Друзья! Воздержитесь от заявлений, провоцирующих избыточное напряжение! Давайте вместе создавать честные и комфортные условия для сдачи экзаменов нашими школьниками",- подчёркивается в обращении.
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня. Основная волна продлится до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Российский союз молодежиРособрнадзорРоссияОбщество
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