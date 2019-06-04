Российский союз молодежи призвал не нагнетать обстановку вокруг ЕГЭ

Ученицы ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российский союз молодёжи (РСМ) призвал не нагнетать обстановку вокруг единого государственного экзамена (ЕГЭ), следует из открытого обращения корпуса общественных наблюдателей РСМ.

Ранее радиостанция "Эхо Москвы" сообщила, что студентам первых курсов некоторых вузов платят за "слежку" на сдаче ЕГЭ, чтобы школьники не могли даже иметь какие-либо подсказки.

В РСМ подчеркнули, что на протяжении нескольких дней появляется информация о том, что общественные наблюдатели якобы получают деньги за выявление шпаргалок на ЕГЭ, но это не подкреплено фактами. Отмечается, что подобная ситуация формирует ложные представления о деятельности РСМ.

"Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить прозрачность экзаменационных процедур и позволить школьникам получить равные возможности при сдаче ЕГЭ. Да, мы следим за соблюдением регламента, как со стороны участников, так и со стороны организаторов, и считаем это своей социальной ответственностью",- следует из письма.

"Друзья! Воздержитесь от заявлений, провоцирующих избыточное напряжение! Давайте вместе создавать честные и комфортные условия для сдачи экзаменов нашими школьниками",- подчёркивается в обращении.