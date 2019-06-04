Посольство Армении готово помочь по делу об убийстве экс-спецназовца

Бывший военнослужащий был убит на выходных в ходе массовой драки под Красногорском. Как рассказала журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-бойца ГРУ - двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. По ее словам, по местам жительства подозреваемых "проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей", роль каждого из них устанавливается следствием.

По данным пресс-службы подмосковной полиции, задержанные являются уроженцами одной из стран СНГ. Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что один из подозреваемых в убийстве был задержан при попытке улететь в Армению. Генпрокуратура Армении сообщила, что пока не получала запросов из России по делу об убийстве в Подмосковье экс-спецназовца.