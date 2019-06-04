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РИА Новости

Посольство Армении готово помочь по делу об убийстве экс-спецназовца

Вчера, 20:08
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Никита Белянкин
Никита Белянкин
ЕРЕВАН, 4 июн – РИА Новости. Посольство Армении в РФ выразило готовность оказать содействие следственным органам по делу об убийстве экс-спецназовца Никиты Белянкина.
"Произошедшее в Подмосковье является настоящей трагедией. Мы уверены, что виновные понесут наказание по всей строгости закона. Вновь подтверждаем готовность оказать всяческое содействие следственным органам РФ", - говорится в заявлении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
Посольство выразило искренние соболезнования родным и близким Белянкина.
Бывший военнослужащий был убит на выходных в ходе массовой драки под Красногорском. Как рассказала журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-бойца ГРУ - двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. По ее словам, по местам жительства подозреваемых "проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей", роль каждого из них устанавливается следствием.
По данным пресс-службы подмосковной полиции, задержанные являются уроженцами одной из стран СНГ. Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что один из подозреваемых в убийстве был задержан при попытке улететь в Армению. Генпрокуратура Армении сообщила, что пока не получала запросов из России по делу об убийстве в Подмосковье экс-спецназовца.
Никита Белянкин
3 июня, 14:27
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец
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Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеРоссияАрменияПроисшествия
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