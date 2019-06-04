ГП потребовала удалить ряд фейков о взрывах в Дзержинске в соцсетях

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации несколько сообщений в соцсетях о ЧП на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, ссылки на эти сообщения должны быть незамедлительно удалены, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"К нам поступило требование генеральной прокуратуры, в котором содержатся указания на сообщения в социальных сетях, связанные с событиями в Дзержинске. Генеральная прокуратура признала информацию, распространяемую в этих сообщениях, недостоверной общественно значимой информацией, которая создает угрозу общественной безопасности и общественному порядку", - сказал собеседник агентства.

"Мы выполняем требование Генпрокуратуры и вносим ссылки на указанные сообщения и их копии в единый реестр, направили соответствующие уведомления администраторам площадок и хостинг-провайдерам. По закону эти сообщения должны быть незамедлительно удалены", - добавил пресс-секретарь Роскомнадзора.

Днем 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов, возник пожар. По последним данным, пострадали 116 человек, в лечебных учреждениях находятся 17 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что распространяемые в соцсетях панические сообщения о "жутких" последствиях взрывов на заводе в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях. Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич направил обращение в ГП РФ по поводу распространяемой в соцсетях дезинформации о последствиях взрывов.