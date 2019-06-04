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РИА Новости

Продление СНВ-3 было бы на руку и России, и США, считает эксперт

Вчера, 19:35
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М Тополь
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь". Архивное фото
РИМ, 4 июн - РИА Новости. Продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 было бы выгодно как России, так и США, считает президент Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Кантор.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между двумя странами об ограничении оружия. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Москва в свою очередь не раз заявляла, что готова к переговорам.
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"В отношении продления на пять лет действующего Договора СНВ, судя по имеющейся информации, идут переговоры. Есть осторожный оптимизм, что результаты могут быть позитивными", - сказал на конференции в Риме Кантор, которого цитирует пресс-служба форума.
По мнению эксперта, США это выгодно с точки зрения сохранения исчерпывающей информации о СНВ России, а России - "для сохранения баланса с США по СНВ и экономии средств".
Идею Трампа заключить вместо СНВ-3 новый, многосторонний договор с участием Китая Кантор счел нереалистичной.
"Предлагать такое своим лидерам могут советники, которые плохо представляют содержание договоров такого типа и особенно детальной системы контроля, которые практически нереализуемы в многостороннем формате", - пояснил глава Люксембургского форума.
Кроме того, "совершенно нереально", что Китай и другие страны добровольно согласятся расстаться с частью своего ядерного арсенала, который и так значительно уступает российскому и американскому, полагает Кантор.
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Люксембургский форум, возглавляемый известным бизнесменом, филантропом и общественным деятелем Вячеславом Кантором, - одна из ведущих международных неправительственных организаций, изучающих сферу ядерной безопасности. Существует с 2007 года.
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Вячеслав КанторРоссияСШАБезопасность
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