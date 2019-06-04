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РИА Новости

"Аэрофлот" увеличил количество рейсов с безбагажными тарифами

Вчера, 19:22
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© Depositphotos / peshkovaБагаж в аэропорту
Багаж в аэропорту
© Depositphotos / peshkova
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" вводит безбагажные тарифы на среднемагистральных рейсах "Аэрофлота", "России" и "Авроры" за рядом исключений, сообщили в пресс-службе компании.

"Группа "Аэрофлот" распространяет действие новой тарифной группы "Лайт" без включенной нормы бесплатного провоза багажа на среднемагистральную маршрутную сеть (есть исключения). Тарифы доступны при покупке билетов на рейсы "Аэрофлота" и дочерних компаний - "Россия", "Аврора", - говорится в сообщении.

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" 2 апреля ввели безбагажные тарифы для некоторых среднемагистральных маршрутов дочерней авиакомпании "Россия" и собственных рейсов "Аэрофлота" в города Германии и Италии. Пресс-служба "Аэрофлота" сообщала, что это позволит снизить стоимость билетов эконом-класса. На некоторых направлениях снижение минимального тарифа составит до 30%.
"Анализ результатов первого этапа проекта показал устойчивый спрос со стороны пассажиров на безбагажные тарифы, преимуществом которых является более низкая по сравнению с багажными тарифами цена", - отметили в пресс-службе.
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Аэрофлот распространяет тарифы ЛАЙТ на среднемагистральную маршрутную сеть
Пресс-служба отметила, что пассажиры экономического класса обслуживания могут выбрать между тарифом, включающим в себя провоз одного места багажа (весом не более 23 килограммов и габаритами по сумме трех измерений не более 158 сантиметров) и безбагажным, фактически отказавшись от оплаты не требующейся им услуги - перевозки отсутствующего регистрируемого багажа.
При необходимости пассажир сможет оплатить перевозку регистрируемого багажа заранее со скидкой при бронировании или после покупки авиабилета на сайте, в мобильном приложении, офисах продаж и уполномоченных агентов. Скидка на покупку багажа также предоставляется в день вылета, но при условии оплаты услуги через сайт или мобильное приложение "Аэрофлота".
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