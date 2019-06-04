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РИА Новости

Путин в праздник Ураза-байрам встретился с председателем Совета муфтиев

Вчера, 19:21
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Равилем Гайнутдином. 4 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Равилем Гайнутдином. 4 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином в исламский праздник Ураза-байрам.
"Вы знаете, что сегодня утром я уже направил свое приветственное слово, поздравление всем мусульманам России в связи с началом праздника Ураза-байрам в связи с окончанием Рамадана", - сказал Путин на встрече с Гайнутдином.
При этом президент подчеркнул, что еще раз, уже на встрече с главой Совета муфтиев, хотел бы пожелать всем мусульманам России, которые являются неотъемлемой частью многонациональной страны, счастья, благополучия, успехов и процветания.
Путин заметил, что знает о встрече Гайнутдина с руководством администрации президента, на которой обсуждались вопросы организации духовной жизни и вопросы административно-хозяйственного свойства. "Поэтому мы можем с вами сегодня обо всем этом поговорить", - сказал президент.
Муфтий Гайнутдин в свою очередь поблагодарил президента от лица мусульман России за внимание и сегодняшнее поздравление с одним из главных праздников ислама. "Я имел честь сегодня по российскому каналу огласить ваше поздравление и донести до каждого нашего верующего мусульманина. Не только для россиян, но и через спутник – в страны СНГ, которые с большим вниманием слушают и смотрят нашу трансляцию праздника из Московской соборной мечети", - сказал муфтий.
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Гайнутдин рассказал, что обсуждал в администрации президента вопросы, связанные и с исламским образованием. "Мы с конца 1980-х занимаемся потихонечку этим вопросом, но смогли найти определенный успех только в начале 2000-х. И особо хочется отметить ваш вклад, ваше понимание, вашу поддержку в вопросе создания в России системного исламского образования", - сказал он.
По словам муфтия, сейчас в России есть несколько исламских высших учебных заведений, которые получили аккредитацию государственного образца. "Наши учебные заведения все сегодня действуют, получив лицензию. Мы создали сейчас многоступенчатую систему исламского образования", - сказал муфтий. Он напомнил, что благодаря поддержке президента в Татарстане была открыта Болгарская исламская академия, также в Казани работает Российский исламский институт. "Конечно же, флагманом исламского образования я могу считать Московский исламский институт", - сказал Гайнутдин.
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Равиль ГайнутдинВладимир ПутинРоссияОбщество
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