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РИА Новости

Во Франции открыли дело об операции нацистов в Марселе в 1943 году

Вчера, 19:17
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВид на город Марсель во Франции
Вид на город Марсель во Франции
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид на город Марсель во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о преступлениях против человечности, совершенных в 1943 году в ходе "Большой облавы" в Марселе против подпольщиков и евреев, когда из города было насильно выселено или депортировано не менее 20 тысяч человек, сообщает телеканал BFMTV.
Дело было открыто после иска, поданного в январе марсельским адвокатом Паскалем Люонго от имени переживших облаву жертв. Юрист сообщил, что расследование призвано выяснить, остался ли в живых кто-либо из ответственных за преступление, которое не имеет срока давности.
Операция в старом порту Марселя происходила 22-24 января 1943 года под руководством Рене Буске – главы полиции коллаборационистского режима Виши. Генерал СС Карл Оберг лично доставил Буске инструкции по ее проведению, составленные рейхсфюрером Генрихом Гиммлером.
В результате серии облав были задержаны и отправлены в концентрационные лагеря более 1,6 тысячи человек, в том числе почти 800 евреев. Полиция изгнала из своих домов жителей целого квартала, который затем был уничтожен динамитом.
Руководитель операции Рене Буске был застрелен в июне 1993 года в своей квартире в Париже в возрасте 82 лет. Его убийца отказался признавать себя виновным и, ссылаясь на военные преступления Буске, назвал его "чудовищем". Он был приговорен к десяти годам тюремного заключения.
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