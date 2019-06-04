Во Франции открыли дело об операции нацистов в Марселе в 1943 году

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о преступлениях против человечности, совершенных в 1943 году в ходе "Большой облавы" в Марселе против подпольщиков и евреев, когда из города было насильно выселено или депортировано не менее 20 тысяч человек, сообщает телеканал Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о преступлениях против человечности, совершенных в 1943 году в ходе "Большой облавы" в Марселе против подпольщиков и евреев, когда из города было насильно выселено или депортировано не менее 20 тысяч человек, сообщает телеканал BFMTV

Дело было открыто после иска, поданного в январе марсельским адвокатом Паскалем Люонго от имени переживших облаву жертв. Юрист сообщил, что расследование призвано выяснить, остался ли в живых кто-либо из ответственных за преступление, которое не имеет срока давности.

Операция в старом порту Марселя происходила 22-24 января 1943 года под руководством Рене Буске – главы полиции коллаборационистского режима Виши. Генерал СС Карл Оберг лично доставил Буске инструкции по ее проведению, составленные рейхсфюрером Генрихом Гиммлером.

В результате серии облав были задержаны и отправлены в концентрационные лагеря более 1,6 тысячи человек, в том числе почти 800 евреев. Полиция изгнала из своих домов жителей целого квартала, который затем был уничтожен динамитом.