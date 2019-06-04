МОСКВА. 4 июн - РИА Новости. В России начали продавать обновленные фотоаппараты "Зенит" под названием "Зенит М", сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе", который входит в госкорпорацию "Ростех".

"Думаю, это нечто более масштабное, чем начало продаж одной фотокамеры, — принципиально новый виток в истории всего бренда", — сказал генеральный директор Красногорского завода имени Зверева (КМЗ, входит в "Швабе") Вадим Калюгин.

В свою очередь, исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко выразил уверенность, что новинка будет пользоваться спросом не только в России, но и во всем мире.

По его словам, корпорация получила много предзаказов и первая партия уже раскуплена. Он добавил, что совместный проект "Ростеха" и компании Leica уже сейчас стал успешным.

Зеркальный фотоаппарат "Зенит" впервые выпустили в Советском союзе в 1952 году. В мире насчитывается около 40 тысяч экземпляров.

"Зенит М" стал цифровой камерой на базе Leica M (Type 240). Объектив Zenitar 35 mm f/1.0 полностью разрабатывали российские ученые с помощью отечественных компонентов и материалов. Снимки получаются с уникальным боке и эффектом софт-фокуса.

Дизайн камеры повторяет облик легендарных фотоаппаратов "Зенит" и "Зоркий". В сентябре производитель пообещал установить цену на камеру в размере пяти-шести тысяч евро.