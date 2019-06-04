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РИА Новости

В России начали продавать обновленные фотоаппараты "Зенит"

Вчера, 19:14
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПроизводство отечественной цифровой фотокамеры "Зенит-М"
Производство отечественной цифровой фотокамеры Зенит-М
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА. 4 июн - РИА Новости. В России начали продавать обновленные фотоаппараты "Зенит" под названием "Зенит М", сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе", который входит в госкорпорацию "Ростех".
"Думаю, это нечто более масштабное, чем начало продаж одной фотокамеры, — принципиально новый виток в истории всего бренда", — сказал генеральный директор Красногорского завода имени Зверева (КМЗ, входит в "Швабе") Вадим Калюгин.
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В свою очередь, исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко выразил уверенность, что новинка будет пользоваться спросом не только в России, но и во всем мире.
По его словам, корпорация получила много предзаказов и первая партия уже раскуплена. Он добавил, что совместный проект "Ростеха" и компании Leica уже сейчас стал успешным.
Зеркальный фотоаппарат "Зенит" впервые выпустили в Советском союзе в 1952 году. В мире насчитывается около 40 тысяч экземпляров.
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"Зенит М" стал цифровой камерой на базе Leica M (Type 240). Объектив Zenitar 35 mm f/1.0 полностью разрабатывали российские ученые с помощью отечественных компонентов и материалов. Снимки получаются с уникальным боке и эффектом софт-фокуса.
Дизайн камеры повторяет облик легендарных фотоаппаратов "Зенит" и "Зоркий". В сентябре производитель пообещал установить цену на камеру в размере пяти-шести тысяч евро.
В октябре премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Красногорский завод имени Зверева. Там он посмотрел на процесс сборки объективов, подержал в руках новую камеру "Зенит М" и сделал несколько снимков.
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Экономика
Популярные комментарии
Всего 6 тыс. евро? Я то думал. Ладно, возьму с пенсии с десяток.
4 июня, 20:01
ppa-lo1
24180103
Не ну это же холдинг швабе, они по другому не могут , только 5000-6000 долларов. В Спб в 2014 сапожки продавались в БГД немецкие за 4998 рублей , а в Германии такиеже девоньки знакомые купили за 10 евро т.е за 430 руб по тому курсу. Итого 1100 процентов прибыли. Задолбало ельццинско путенское едро воровское.
4 июня, 20:02
павопрол ыпратопь
3301106
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