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РИА Новости

В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки

Вчера, 19:11
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НОВОСИБИРСК, 4 июн – РИА Новости. Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, вечером 2 июня во дворе по улице Осенняя райцентра Коченево дети играли без присмотра взрослых. Один из мальчиков во время игры пробегал мимо находящейся на привязи сторожевой собаки, которая набросилась на него и покусала.
"На крики детей прибежали взрослые. Ребенок был доставлен в ГБУЗ НСО "Коченевская ЦРБ" для оказания ему первой медицинской помощи, где через некоторое время от полученных травм он скончался", - сообщили в управлении.
По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Следователи провели первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Вчера, 02:00
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