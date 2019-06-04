Столтенберг заявил о поддержке мирной стратегии Зеленского по Донбассу

БРЮССЕЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что поддерживает его приверженность завершить конфликт на востоке Украины мирным путем.

"Конфликт на востоке Украины продолжает уносить жизни людей. В результате боевых действий погибли 13 тысяч человек. Народ Украины заслуживает мира. И я высоко оцениваю вашу приверженность прекращению конфликта мирным путем", - сказал Столтенберг.