Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T18:49Z
https://ria.ru/20190604/1555256295.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155065/27/1550652716_0:259:2500:1665_1036x0_80_0_0_69135d3f3408960d88fad769dd46fada.jpg
РИА Новости

Столтенберг заявил о поддержке мирной стратегии Зеленского по Донбассу

Вчера, 18:49
1264
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что поддерживает его приверженность завершить конфликт на востоке Украины мирным путем.
"Конфликт на востоке Украины продолжает уносить жизни людей. В результате боевых действий погибли 13 тысяч человек. Народ Украины заслуживает мира. И я высоко оцениваю вашу приверженность прекращению конфликта мирным путем", - сказал Столтенберг.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
3 июня, 13:40
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
2170024
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеДонбассВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе. 4 июня 2019
Юнкер и Зеленский обсудили ситуацию с Крымом
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Зеленский назвал приоритет внешней политики Украины
Актер Жерар Депардье
СМИ сообщили о закрытии дела подозревавшегося в изнасиловании Депардье
Учения НАТО в Черном море
НАТО и Украина планируют провести совместные учения в Черном море
Лента
новостей
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
Пушков оценил шутку Зеленского о Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Паспорта граждан ДНР и РФ
В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса
Логотип компании Транснефть
В "Транснефти" прокомментировали слова Сечина о ситуации с "Дружбой"
Бухта Ласпи в Крыму
НАТО подтвердила Зеленскому, что не признает Крым российским
Круизный лайнер и конный экипаж в порту Гаваны
США запретили заходы круизных судов на Кубу
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин заявил, что приглашение России вернуться в ПАСЕ ослабит Европу
Мэр Харькова Геннадий Кернес
Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста Жукова
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба ВС Украины
Глава Генштаба ВСУ примет участие во встрече по Донбассу в Минске
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Зеленский заявил Столтенбергу, что ждет от НАТО больше усилий в Черном море
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц
06:30В Петербурге загорелись склады со стройматериалами
06:26На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
Лента новостейМолния