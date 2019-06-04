СМИ сообщили о закрытии дела подозревавшегося в изнасиловании Депардье

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Прокуратура Парижа закрыла расследование в отношении актера Жерара Депардье, который подозревался в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой актрисы, передает агентство Франс Пресс.
"Многочисленные процедуры, проведенные в рамках следствия, не позволяют рассматривать заявленные нарушения в качестве признаков состава преступления", - говорится в заявлении прокуратуры, которое цитирует агентство Франс Пресс.
В конце августа 2018 года Депардье стал фигурантом дела о домогательствах. Истицей выступила молодая актриса и танцовщица в возрасте около 20 лет. Девушка рассказала, что якобы дважды подверглась домогательствам со стороны актера. Инциденты произошли в августе во время "неформальной репетиции театральной пьесы" в парижском доме Депардье, который являлся другом отца истицы и "взял под крыло начинающую актрису, консультируя ее по поводу карьеры". Сам артист при помощи своих адвокатов опровергал информацию о том, что приставал к девушке.
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