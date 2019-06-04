В Тольятти двое детей получили травмы из-за упавшего батута

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Двое детей получили травмы из-за опрокинувшегося батута в Тольятти, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, 1 июня неправильно закрепленный надувной батут опрокинулся из-за сильного ветра, двое детей 2011 и 2013 годов рождения получили травмы.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" по факту получения травм малолетними детьми при опрокидывании батута", - говорится в сообщении.
Как уточняется на сайте, это не первый случай опрокидывания батута за последнее время, ранее дети уже получали травмы на этих аттракционах в Бурятии и Иркутской области.