В Тольятти двое детей получили травмы из-за упавшего батута

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" по факту получения травм малолетними детьми при опрокидывании батута", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, это не первый случай опрокидывания батута за последнее время, ранее дети уже получали травмы на этих аттракционах в Бурятии и Иркутской области.