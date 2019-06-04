Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T18:32Z
https://ria.ru/20190604/1555255882.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Тольятти двое детей получили травмы из-за упавшего батута

Вчера, 18:32
436
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Двое детей получили травмы из-за опрокинувшегося батута в Тольятти, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, 1 июня неправильно закрепленный надувной батут опрокинулся из-за сильного ветра, двое детей 2011 и 2013 годов рождения получили травмы.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" по факту получения травм малолетними детьми при опрокидывании батута", - говорится в сообщении.
Как уточняется на сайте, это не первый случай опрокидывания батута за последнее время, ранее дети уже получали травмы на этих аттракционах в Бурятии и Иркутской области.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
Вчера, 13:11
Кузнецова лично проверит организацию летнего отдыха детей в регионах
000020
Обсудить 0
ТольяттиПроисшествия
Рекомендуем
В Петербурге нашли женщину, подбросившую ребенка семье молодого человека
РИА
Новости
В Сенегале одиннадцать человек погибли в результате ДТП, пишут СМИ
В Крыму легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом
В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба ВС Украины
Глава Генштаба ВСУ примет участие во встрече по Донбассу в Минске
В Самаре водитель легковушки сбил няню и ребенка
Здание РКК Энергия
Неизвестные попытались похитить имущество из РКК "Энергия"
Ресторан быстрого питания Макдоналдс в Москве
Российское авторское общество подало иск к McDonald's
На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты
Актер Жерар Депардье
СМИ сообщили о закрытии дела подозревавшегося в изнасиловании Депардье
Мэр Харькова Геннадий Кернес
Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста Жукова
Учения НАТО в Черном море
НАТО и Украина планируют провести совместные учения в Черном море
Президент США Дональд Трамп в Букингемском дворце в Лондоне
Трамп пообещал Британии "феноменальную" торговую сделку
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе. 4 июня 2019
Юнкер и Зеленский обсудили ситуацию с Крымом
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
Пушков оценил шутку Зеленского о Порошенко
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
03:48РФПИ на ПМЭФ-2019 планирует объявить о проекте с Baring Vostok
Лента новостейМолния