В Крыму легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом под Симферополем, два человека погибли, два доставлены в больницу, сообщает пресс-служба крымского управления МВД РФ.

"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь с превышением разрешенной скорости, допустил столкновение со стоящим троллейбусом. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки, находившиеся на передних сидениях, погибли. Еще два пассажира ВАЗа пострадали и были доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.