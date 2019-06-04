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РИА Новости

В Крыму легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом

Вчера, 18:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом под Симферополем, два человека погибли, два доставлены в больницу, сообщает пресс-служба крымского управления МВД РФ.
ДТП произошло в районе поселка Богдановка под Симферополем.
"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь с превышением разрешенной скорости, допустил столкновение со стоящим троллейбусом. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки, находившиеся на передних сидениях, погибли. Еще два пассажира ВАЗа пострадали и были доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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