На Алтае зарплаты бюджетников выросли до названного в майских указах уровня

БАРНАУЛ, 4 июн – РИА Новости. Власти Алтайского края подняли зарплаты бюджетников региона до уровня, обозначенного президентом РФ в майских указах, выделив на эти цели 1,5 миллиарда рублей из краевого бюджета, сообщили РИА Новости в управлении печати и массовых коммуникаций региона.

По данным собеседника агентства, необходимость дополнительного выделения средств на увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы губернатор региона Виктор Томенко обозначил во время годового отчета перед депутатами, после чего были подготовлены поправки в закон о краевом бюджете, они были одобрены 6 мая на заседании правительства региона.

"Увеличение на 15% размера содержания муниципальных служащих края состоится на всех уровнях: сельском, районном и городском. Рост зарплат произойдет у медицинских работников, учителей и воспитателей в дошкольных учреждениях, преподавателей, научных сотрудников, работников культуры. Все они подпадают под действие указов президента России Владимира Путина, подписанных в 2012 году. На эти цели потребуется 1,5 миллиарда рублей, эти средства найдены. Предполагается, что будет произведен перерасчет зарплат с 1 января 2019 года", - отметили в ведомстве.