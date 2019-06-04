Депутат Госдумы назвал обстрел мечети в Донецке кощунством и подлостью

"В священный для мусульман день Ураза-байрам обстрел мечети, в которой молятся верующие, - это подлость и кощунство. И тот командир, который отдал приказ, - это человек без Всевышнего в душе. Не великий подвиг, а, скорее, даже мерзость - обстрелять публичное здание, а потом заявить, будто там находились ополченцы, чтобы приписать себе очередную "победу", - сказал РИА Новости Бальбек.