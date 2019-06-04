Депутат Госдумы назвал обстрел мечети в Донецке кощунством и подлостью

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Обстрел мечети в Донецке во время празднования Ураза-байрам является подлостью и кощунством, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики утром во вторник обстреляли мечеть в Донецке во время празднования большого мусульманского праздника Ураза-байрам. Председатель донецкой мусульманской общины Рашид Брагин уточнил, что во время обстрела на территории мечети находилось около 70 человек. Он также полагает, что обстрел мечети был целенаправленным.
"В священный для мусульман день Ураза-байрам обстрел мечети, в которой молятся верующие, - это подлость и кощунство. И тот командир, который отдал приказ, - это человек без Всевышнего в душе. Не великий подвиг, а, скорее, даже мерзость - обстрелять публичное здание, а потом заявить, будто там находились ополченцы, чтобы приписать себе очередную "победу", - сказал РИА Новости Бальбек.
Депутат добавил, что обещание президента Украины Владимира Зеленского о равенстве всех конфессий на Украине на деле оказалось пустым. "Все это было или вранье ради политических целей, или армия живет отдельной жизнью от главнокомандующего", - подчеркнул Бальбек.
Мусульманский праздник Ураза-байрам в этом году начинается 4 июня. Ураза-байрам – один из двух главных праздников в исламе. Это праздник разговенья, который означает завершение поста в месяце рамадан.