Климкин заявил, что приглашение России вернуться в ПАСЕ ослабит Европу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве

КИЕВ, 4 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Совет Европы может стать слабее и потерять кредит доверия после приглашение России принять участие в июньской сессии ПАСЕ, он также сравнил это решение с изменением наказания "с лишения свободы на условное осуждение".

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.

"Совет Европы рискует стать слабее и потерять важный кредит доверия. Европа, к сожалению, тоже", - написал Климкина в Twitter

Министр также сравнил это решение с изменением наказания "с лишения свободы на условное осуждение".