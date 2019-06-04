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РИА Новости

Климкин заявил, что приглашение России вернуться в ПАСЕ ослабит Европу

Вчера, 18:22
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Совет Европы может стать слабее и потерять кредит доверия после приглашение России принять участие в июньской сессии ПАСЕ, он также сравнил это решение с изменением наказания "с лишения свободы на условное осуждение".
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.
"Совет Европы рискует стать слабее и потерять важный кредит доверия. Европа, к сожалению, тоже", - написал Климкина в Twitter.
Министр также сравнил это решение с изменением наказания "с лишения свободы на условное осуждение".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Павел КлимкинЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
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