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РИА Новости

В "Транснефти" прокомментировали слова Сечина о ситуации с "Дружбой"

Вчера, 18:14
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Транснефть"
Логотип компании Транснефть
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип компании "Транснефть". Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
"Сегодня со стороны И.И. Сечина был сделан ряд заявлений в связи с ограничениями прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба". ... Хотелось бы обратить внимание сотрудников компании "Роснефть" на необходимость более тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений своего руководителя", - говорится в заявлении.
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Сечин в выступлении на собрании акционеров во вторник отметил, что инцидент с нефтепроводом "Дружба" негативно влияет и на "Роснефть", и на поставки сырья в Западную Европу.
"Если же оперировать цифрами, а не эмоциями, то в систему за пять месяцев этого года было принято на 2,2 миллиона тонн нефти больше, чем за тот же период 2018 года. Аналогично, экспорт в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" увеличился по сравнению с прошлым годом на 3,1 миллиона тонн. Таким образом, заявление о вытеснении и замещении российской нефти не соответствует действительности", - говорится в заявлении "Транснефти".
В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"РоснефтьТранснефтьИгорь СечинРоссияЭкономика
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