В "Транснефти" прокомментировали слова Сечина о ситуации с "Дружбой"

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".

"Сегодня со стороны И.И. Сечина был сделан ряд заявлений в связи с ограничениями прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба". ... Хотелось бы обратить внимание сотрудников компании "Роснефть" на необходимость более тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений своего руководителя", - говорится в заявлении.

Сечин в выступлении на собрании акционеров во вторник отметил, что инцидент с нефтепроводом "Дружба" негативно влияет и на "Роснефть", и на поставки сырья в Западную Европу.

"Если же оперировать цифрами, а не эмоциями, то в систему за пять месяцев этого года было принято на 2,2 миллиона тонн нефти больше, чем за тот же период 2018 года. Аналогично, экспорт в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" увеличился по сравнению с прошлым годом на 3,1 миллиона тонн. Таким образом, заявление о вытеснении и замещении российской нефти не соответствует действительности", - говорится в заявлении "Транснефти".