Поставщик тягачей и трапов подал иск к "Аэрофлоту" на 102 миллиона рублей

Аэродромный тягач Goldhofer и самолет авиакомпании "Аэрофлот" Airbus A321 в аэропорту "Шереметьево"

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "ЕвроТэк", занимающегося поставками и сервисным обслуживанием аэродромной спецтехники, к "Аэрофлоту" о взыскании около 102 миллионов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в арбитраж 31 мая, к производству он пока не принят, основания исковых требований на данный момент не уточняются.

Компания "ЕвроТэк", как сообщает ее сайт, поставляет аэропортам, авиакомпаниям и хэндлинговым операторам тягачи для буксировки воздушных судов, машины для противообледенительной обработки, пассажирские трапы, снегоуборочную технику, ленточные погрузчики багажа и другие машины и механизмы.