Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T18:03Z
https://ria.ru/20190604/1555255126.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150267/37/1502673797_0:43:3491:2007_1036x0_80_0_0_c63df493049d554802c5c5551410df46.jpg
РИА Новости

Поставщик тягачей и трапов подал иск к "Аэрофлоту" на 102 миллиона рублей

Вчера, 18:03
455
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАэродромный тягач Goldhofer и самолет авиакомпании "Аэрофлот" Airbus A321 в аэропорту "Шереметьево"
Аэродромный тягач Goldhofer и самолет авиакомпании Аэрофлот Airbus A321 в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "ЕвроТэк", занимающегося поставками и сервисным обслуживанием аэродромной спецтехники, к "Аэрофлоту" о взыскании около 102 миллионов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в арбитраж 31 мая, к производству он пока не принят, основания исковых требований на данный момент не уточняются.
Компания "ЕвроТэк", как сообщает ее сайт, поставляет аэропортам, авиакомпаниям и хэндлинговым операторам тягачи для буксировки воздушных судов, машины для противообледенительной обработки, пассажирские трапы, снегоуборочную технику, ленточные погрузчики багажа и другие машины и механизмы.
Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам - 34,8%, физическим лицам - 5,6%, менеджменту компании - 0,1%.
Самолет авиакомпании Аэрофлот
27 мая, 20:01
В Париже проверяют рейсы "Аэрофлота" после получения письма с угрозами
113000
Обсудить 0
АэрофлотРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Греция передала Германии ноту с требованием репараций на 320 млрд евро
РИА
Новости
Здание РКК Энергия
Неизвестные попытались похитить имущество из РКК "Энергия"
В Петербурге нашли женщину, подбросившую ребенка семье молодого человека
Логотип компании Транснефть
В "Транснефти" прокомментировали слова Сечина о ситуации с "Дружбой"
Лента
новостей
Сотрудники полиции на берегу озера Коккинопезоула на Кипре. 4 июня 2019
В ядовитом озере на Кипре нашли тело шестой жертвы серийного убийцы
Космический аппарат Ямал-601
У космического спутника "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем
Мэр Харькова Геннадий Кернес
Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста Жукова
Иверский монастырь на горе Афон
Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин заявил, что приглашение России вернуться в ПАСЕ ослабит Европу
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Лопес Обрадор
Президент Мексики не поедет на саммит G20
В Самаре водитель легковушки сбил няню и ребенка
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе. 4 июня 2019
Эксперт прокомментировал визит Зеленского в Брюссель
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
Пушков оценил шутку Зеленского о Порошенко
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Мэй пообещала предоставить НАТО новейшие британские авианосцы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц
06:30В Петербурге загорелись склады со стройматериалами
06:26На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
Лента новостейМолния