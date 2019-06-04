Поставщик тягачей и трапов подал иск к "Аэрофлоту" на 102 миллиона рублей

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "ЕвроТэк", занимающегося поставками и сервисным обслуживанием аэродромной спецтехники, к "Аэрофлоту" о взыскании около 102 миллионов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в арбитраж 31 мая, к производству он пока не принят, основания исковых требований на данный момент не уточняются.
Компания "ЕвроТэк", как сообщает ее сайт, поставляет аэропортам, авиакомпаниям и хэндлинговым операторам тягачи для буксировки воздушных судов, машины для противообледенительной обработки, пассажирские трапы, снегоуборочную технику, ленточные погрузчики багажа и другие машины и механизмы.
Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам - 34,8%, физическим лицам - 5,6%, менеджменту компании - 0,1%.