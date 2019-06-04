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РИА Новости

Греция передала Германии ноту с требованием репараций на 320 млрд евро

Вчера, 18:00
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АФИНЫ, 4 июн - РИА Новости. Посол Греции в Берлине во вторник передал в МИД Германии ноту, в которой правительство Греции призвало немецкую сторону начать переговоры для урегулирования нерешенного вопроса выплаты Германией военных репараций и компенсаций ущерба от Первой и Второй мировых войн, сообщил МИД Греции.
Нота представлена в соответствии с указаниями заместителя министра иностранных дел Сии Анагностопулу.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
11 января, 13:03
Меркель не ответила на требование Греции военных репараций
"Эта дипломатическая акция предпринята после обсуждения на уровне политических лидеров на пленарном заседании парламента Греции 17 апреля и во исполнение решения, принятого подавляющим большинством депутатов, с учетом доклада межпартийной комиссии по взысканию немецких долгов перед нашей страной", - говорится в сообщении.
Греческие претензии касаются репараций и возмещения ущерба, понесенного страной и ее гражданами в Первой и Второй мировых войнах, военных репараций в отношении жертв и потомков жертв немецкой оккупации, возврата оккупационного займа и возвращения разграбленных и незаконно вывезенных археологических и других культурных ценностей, сообщил МИД.
"Правительство Греции призывает правительство Германии договориться о практическом удовлетворении этих требований, что имеет особое значение для греческого народа как проблема моральная и материальная", - заявил МИД.
Митрополит Волоколамский Иларион
11 мая, 17:40
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Резолюция парламента

Парламент Греции 17 апреля принял резолюцию с поручением правительству потребовать от Германии выплаты военных репараций - 309,5 миллиарда евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну. Помимо этого, Греция оценивает компенсации за гибель и увечья людей более чем в 107,2 миллиарда евро. Правительство потребует также возвращения похищенных археологических ценностей и реликвий.
За резолюцию депутаты проголосовали подавляющим большинством голосов, что в греческом парламенте происходит крайне редко.
Согласно докладу межпартийной комиссии, на основании которого принята резолюция, в годы Второй мировой войны Греция потеряла 558 тысяч человек убитыми, 880 тысяч человек стали инвалидами. Жертвами войны стали 19,7% населения страны, составлявшего в 1939 году 7,335 миллиона человек.
В резолюции говорится, что греческое государство никогда и никоим образом не отказывалось от своих претензий, вопрос о списании притязаний греческого государства никогда не ставился и не мог ставиться.
Греческий флаг
19 апреля, 14:57
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Позиция Германии

Германия отвергает все требования Афин. Немецкие чиновники утверждают, что их страна уже выполнила свои обязательства, выплатив 115 миллионов марок в 1960 году. Позиция правительства ФРГ по данной теме "неизменна", вопрос решен "окончательно юридически и политически", заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров в Афинах в январе 2019 года признала ответственность за преступления нацистов во время оккупации Греции, однако не ответила на требование возместить ущерб и вернуть так называемый оккупационный заем. "Мы несем ответственность и признаем преступления национал-социалистов", - сказала канцлер, ничего не сказав о возмещении ущерба. "Мы поддерживаем Грецию на благо двух стран", - добавила она.
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