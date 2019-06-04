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РИА Новости

Опубликовано видео задержания подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ 

Вчера, 18:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с одним из задержанных по делу об убийстве бывшего военного в Подмосковье.
Видео, которое появилось в WhatsApp, длится 29 секунд. На нем мужчина говорит дату рождения - 12 октября 1977 года.
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3 июня, 20:35
Отец убитого экс-спецназовца рассказал, где сын хотел работать после ГРУ
Ранее сообщалось, что СК допросил более пятидесяти свидетелей, после чего задержал двух человек - уроженцев одной из стран СНГ.
Видео задержания подозреваемых также оказалось в Сети. Его опубликовал телеканал "360". На кадрах видно, как сотрудники полиции врываются в квартиры предполагаемых участников драки. Ни один из подозреваемых не оказал сопротивления.
Никита Белянкин
3 июня, 20:39
Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал, как тот защищался

Убийство в Путилково

Трагический инцидент произошел в ночь на воскресенье в подмосковном Путилково под Красногорском возле кафе. Двадцатичетырехлетний бывший спецназовец ГРУ погиб от удара ножом в сердце при попытке спасти мужчину, которого избивала толпа.
По словам отца, Белянкин, у которого была лицензия на травматическое оружие, произвел предупредительный выстрел в воздух, затем стрелял по ногам, однако экс-спецназовца повалили между машинами и начали избивать. Он поднялся и оказывал сопротивление, и в этот момент один из участников драки ударил его ножом. По данным судмедэкспертизы, мужчина умер практически сразу.
Возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать его в центральный аппарат ведомства.
Никита Белянкин
3 июня, 13:17
Друг погибшего в Подмосковье спецназовца рассказал, как началась драка
45105596
Обсудить 11
Россия
Популярные комментарии
Когда дело касается людей в погонах, так в лепешку расшибутся, но найдут. Обычных людей такая привилегия не касается
4 июня, 19:13
Ironman Ironmanov
29002124
Приемы бандитов отличаются от приемов спецназа. Один отвлекает, а второй исподтишка убивает.
4 июня, 19:32
Джин Мираж
1803202
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