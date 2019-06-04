Опубликовано видео задержания подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ 

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с одним из задержанных по делу об убийстве бывшего военного в Подмосковье.

Видео, которое появилось в WhatsApp, длится 29 секунд. На нем мужчина говорит дату рождения - 12 октября 1977 года.

Ранее сообщалось, что СК допросил более пятидесяти свидетелей, после чего задержал двух человек - уроженцев одной из стран СНГ.

Видео задержания подозреваемых также оказалось в Сети. Его опубликовал телеканал "360" . На кадрах видно, как сотрудники полиции врываются в квартиры предполагаемых участников драки. Ни один из подозреваемых не оказал сопротивления.

Убийство в Путилково

Трагический инцидент произошел в ночь на воскресенье в подмосковном Путилково под Красногорском возле кафе. Двадцатичетырехлетний бывший спецназовец ГРУ погиб от удара ножом в сердце при попытке спасти мужчину, которого избивала толпа.

По словам отца, Белянкин, у которого была лицензия на травматическое оружие, произвел предупредительный выстрел в воздух, затем стрелял по ногам, однако экс-спецназовца повалили между машинами и начали избивать. Он поднялся и оказывал сопротивление, и в этот момент один из участников драки ударил его ножом. По данным судмедэкспертизы, мужчина умер практически сразу.