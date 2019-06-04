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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Глава МЧС рассказал об устранении последствий ЧП на заводе "Кристалл"

Вчера, 17:59
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с членами правительства РФ
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Жизнедеятельность поселка Пыра близ завода "Кристалл" в Дзержинске, где на днях произошли взрывы и пожар, восстановлена, сообщил руководитель МЧС Евгений Зиничев.
"В ближайшем населенном пункте Пыра было нарушено энергоснабжение 687 жилых домов с населением более 1870 человек. В настоящее время жизнедеятельность населенного пункта восстановлена", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.
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Зиничев отметил, что всего в результате взрывов нарушено остекление в 628 жилых домах и 87 социальных объектах, а повреждений несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений не выявлено. По его данным, в результате ЧС пострадало 89 человек: 18 госпитализированы, остальным медицинская помощь была оказана амбулаторно.
По его словам, основные усилия сейчас сосредоточены на восстановлении школ и других объектов социальной инфраструктуры. "Проведение аварийно-восстановительных работ находится на контроле национального центра управления в кризисных ситуациях МСЧ России", - доложил Зиничев.
Министр сообщил также, что 1 июня на территории НИИ "Кристалл" в результате взрывов пять зданий было разрушено, еще 54 здания были частично повреждены, в их числе - пять пожарных депо, которые находились на объекте.
"Исходя из сложившейся обстановки основные усилия пожарных подразделений были сосредоточены на недопущении повторной детонации взрывчатых веществ, а также ликвидации последствий взрывов. В 18.40 пожар ликвидирован. В зоне поражения силами пожарно-спасательных подразделений спасены из-под завалов и эвакуированы два человека", - напомнил Зиничев.
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Взрыв на заводе в ДзержинскеЕвгений ЗиничевВладимир ПутинПроисшествия
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