Глава МЧС рассказал об устранении последствий ЧП на заводе "Кристалл"

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с членами правительства РФ

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с членами правительства РФ

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Жизнедеятельность поселка Пыра близ завода "Кристалл" в Дзержинске, где на днях произошли взрывы и пожар, восстановлена, сообщил руководитель МЧС Евгений Зиничев.

"В ближайшем населенном пункте Пыра было нарушено энергоснабжение 687 жилых домов с населением более 1870 человек. В настоящее время жизнедеятельность населенного пункта восстановлена", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Зиничев отметил, что всего в результате взрывов нарушено остекление в 628 жилых домах и 87 социальных объектах, а повреждений несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений не выявлено. По его данным, в результате ЧС пострадало 89 человек: 18 госпитализированы, остальным медицинская помощь была оказана амбулаторно.

По его словам, основные усилия сейчас сосредоточены на восстановлении школ и других объектов социальной инфраструктуры. "Проведение аварийно-восстановительных работ находится на контроле национального центра управления в кризисных ситуациях МСЧ России", - доложил Зиничев.

Министр сообщил также, что 1 июня на территории НИИ "Кристалл" в результате взрывов пять зданий было разрушено, еще 54 здания были частично повреждены, в их числе - пять пожарных депо, которые находились на объекте.