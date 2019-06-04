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РИА Новости

В Самаре водитель легковушки сбил няню и ребенка

Вчера, 17:56
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САМАРА, 4 июн - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля во вторник сбил няню и ребенка в Самаре, женщина скончалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По предварительным данным полиции, на пересечении улиц Солнечной и Губанова столкнулись два легковых автомобиля, после чего водитель одного из них сбил женщину и ребенка.
"Женщина от полученных травм скончалась на месте. Ребенок пострадал, ему оказана медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что, по предварительным данным, женщина была няней ребенка, по факту ДТП проводится проверка.
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