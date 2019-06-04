Российский фильм "Т-34" выйдет в прокат в Китае осенью

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российский фильм "Т-34" режиссера Алексея Сидорова выйдет в широкий прокат в Китае осенью 2019 года, сообщила пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип", которая занималась продажей прав картины на территории КНР.
"В китайский прокат картина Алексея Сидорова ("Бригада", "Бой с тенью") выйдет осенью 2019 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что азиатская премьера блокбастера состоится на 22-м Шанхайском международном кинофестивале, который пройдет с 15 по 24 июня. Фильм будет представлен во внеконкурсной официальной программе китайского смотра.
В России "Т-34" вышел на экраны 1 января 2019 года и установил рекорд проката, став вторым в истории страны российским фильмом, преодолевшим планку сборов в два миллиарда рублей. По сюжету фильма, оказавшись в плену во время Великой Отечественной войны, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает экипаж и на легендарной "тридцатьчетверке" бросает вызов немецким танковым асам во главе с Клаусом Ягером. Главные роли в ленте исполняют Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум и другие.
25 декабря 2018, 08:00"Мы не вылезали из танка": актер Александр Петров — о фильме "Т-34"