Российский фильм "Т-34" выйдет в прокат в Китае осенью

Отмечается, что азиатская премьера блокбастера состоится на 22-м Шанхайском международном кинофестивале, который пройдет с 15 по 24 июня. Фильм будет представлен во внеконкурсной официальной программе китайского смотра.

В России "Т-34" вышел на экраны 1 января 2019 года и установил рекорд проката, став вторым в истории страны российским фильмом, преодолевшим планку сборов в два миллиарда рублей. По сюжету фильма, оказавшись в плену во время Великой Отечественной войны, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает экипаж и на легендарной "тридцатьчетверке" бросает вызов немецким танковым асам во главе с Клаусом Ягером. Главные роли в ленте исполняют Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум и другие.