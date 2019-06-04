В Подмосковье снизилась заболеваемость ВИЧ среди молодежи

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Показатель заболеваемости ВИЧ среди 15-25 летних снизился в Московской области более, чем в 10 раз по сравнению с 2000 годом, сообщается в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области зарегистрировано снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди лиц молодого возраста (15-25 лет). По сравнению с 2000 годом этот показатель в 2018 году снизился более, чем в 10 раз - с 336,8 случаев на 100 тысяч населения до 29,4 случаев", - цитирует пресс-служба министра Дмитрия Матвеева.