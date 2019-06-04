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РИА Новости

Кинологи не нашли опасных предметов в здании МИА "Россия сегодня"

Вчера, 17:49
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗдание Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Здание Международного информационного агентства "Россия сегодня". Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Кинологи обследовали здание МИА "Россия сегодня" после звонка о минировании и не нашли опасных предметов, рассказали в пресс-службе агентства.
После поступления сообщения от ОВД "Хамовники" офис агентства на Зубовском бульваре сначала проверили также сотрудники центра специального назначения вневедомственной охраны Росгвардии и службы безопасности агентства.
Новая волна сообщений о минировании началась в январе и затронула города во всех уголках России. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о минировании начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.
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