Кинологи не нашли опасных предметов в здании МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Кинологи обследовали здание МИА "Россия сегодня" после звонка о минировании и не нашли опасных предметов, рассказали в пресс-службе агентства.

После поступления сообщения от ОВД "Хамовники" офис агентства на Зубовском бульваре сначала проверили также сотрудники центра специального назначения вневедомственной охраны Росгвардии и службы безопасности агентства.

Новая волна сообщений о минировании началась в январе и затронула города во всех уголках России. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о минировании начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.