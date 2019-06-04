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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Голикова рассказала, когда "Согаз" начнет выплаты после взрыва на заводе

Вчера, 17:48
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ответственность завода в Дзержинске, где в минувшую субботу произошел взрыв, застрахована в "Согазе", страховая компания готова приступить к выплатам после оформления технического акта расследования, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Как следует из базы данных Национального союза страховщиков ответственности, государственный научно-исследовательский институт "Кристалл", где произошли взрывы, имеет три действующих договора обязательного страхования ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО), все они заключены в "Согазе".
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"В рамках осуществления обязательного страхования гражданской ответственности у этого акционерного общества, как эксплуатанта опасного объекта, между "Согазом" и им был заключен договор обязательного страхования ответственности на 10 миллионов рублей. И сейчас, после того как технический акт расследования будет оформлен, "Согаз" готов осуществлять соответствующие выплаты", - сказала Голикова на встрече президента России с членами правительства.
Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находится 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
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Взрыв на заводе в ДзержинскеТатьяна ГоликоваДзержинск (Нижегородская область)Происшествия
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