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РИА Новости

Эксперт прокомментировал визит Зеленского в Брюссель

Вчера, 17:40
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© РИА Новости / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе. 4 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе. 4 июня 2019
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Первый визит президента Украины Владимира Зеленского и его команды в Брюссель говорит о необратимости курса страны в ЕС, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Во вторник Зеленский прибыл в Брюссель на встречи с лидерами ЕС. Ранее сообщалось, что Зеленский во время первого визита в Брюссель задекларирует неизменность курса Украины в ЕС и НАТО.
"В этом визите (Зеленского в Брюссель - ред.) я вижу три аспекта. Первый аспект исключительно символичный. Первый визит нового президента Украины в Брюссель для встречи с руководителями ЕС и НАТО должен символизировать необратимость западного, еврокурса Украины", - сказал Бортник в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, второй аспект - это "смотрины" команды Зеленского, которая приезжает знакомится с руководителями НАТО и ЕС и занимает места, оставшиеся вакантными после того, как ушла команда экс-президента Украины Петра Порошенко.
"В-третьих, хотелось бы, чтобы это был наиболее продуктивный аспект. Это, безусловно, попытки подхватить те программы сотрудничества, экономические, социальные реформы, которые были основаны ранее, и не допустить свертывания этих программ", - добавил политолог.
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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