Эксперт прокомментировал визит Зеленского в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе. 4 июня 2019

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Первый визит президента Украины Владимира Зеленского и его команды в Брюссель говорит о необратимости курса страны в ЕС, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Во вторник Зеленский прибыл в Брюссель на встречи с лидерами ЕС. Ранее сообщалось, что Зеленский во время первого визита в Брюссель задекларирует неизменность курса Украины в ЕС и НАТО.

"В этом визите (Зеленского в Брюссель - ред.) я вижу три аспекта. Первый аспект исключительно символичный. Первый визит нового президента Украины в Брюссель для встречи с руководителями ЕС и НАТО должен символизировать необратимость западного, еврокурса Украины", - сказал Бортник в эфире телеканала NewsOne

По его словам, второй аспект - это "смотрины" команды Зеленского, которая приезжает знакомится с руководителями НАТО и ЕС и занимает места, оставшиеся вакантными после того, как ушла команда экс-президента Украины Петра Порошенко.

"В-третьих, хотелось бы, чтобы это был наиболее продуктивный аспект. Это, безусловно, попытки подхватить те программы сотрудничества, экономические, социальные реформы, которые были основаны ранее, и не допустить свертывания этих программ", - добавил политолог.