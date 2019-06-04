Трамп заявил, что не видел протестов в Лондоне

ЛОНДОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, что не видел сопровождающих его визит акций протеста на улицах Лондона, кроме одного небольшого протеста.

"Когда я ехал сюда сегодня, были тысячи людей, выражавших поддержку (на улице - ред.). Но я услышал про протесты и спросил: где они? Я не видел протестов. Я видел маленький протест сегодня, но он был очень маленький", - сказал Трамп, который находится в Великобритании с государственным визитом.

Президенту США задали вопрос о том, как он относится к сопровождающим его визит акциям протеста, однако он заверил, что сообщения о них – "фейк ньюз".

По его словам, видимый им во вторник "маленький протест" был "очень-очень маленькой группой людей, выведенных туда по политическим причинам".

Между тем во вторник в Лондоне проходят несколько акций протеста в связи с приездом президента США. Начало им положил запуск шестиметрового воздушного шара в виде одетого в подгузник младенца-Трампа на парламентской площади в центре Лондона. Позднее во вторник демонстрация против политики Трампа началась на Трафальгарской площади, после чего несколько тысяч протестующих маршем прошли по району Уайтхолл, мимо резиденции премьер-министра Терезы Мэй и развернули митинг на Парламентской площади. Во время марша люди несли небольшие плакаты и баннеры, большая часть которых была самодельными. Многие были одеты в одежду с символикой Евросоюза, некоторые пришли в забавных костюмах или головных уборах.