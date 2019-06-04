Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T17:39Z
https://ria.ru/20190604/1555254334.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155525/41/1555254194_0:0:2970:1671_1036x0_80_0_0_c9d2e3fceb820deee122099915a7d625.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что не видел протестов в Лондоне

Вчера, 17:39
324
© REUTERS / Frank Augstein/PoolПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи в Лондоне. 4 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи в Лондоне. 4 июня 2019
© REUTERS / Frank Augstein/Pool
ЛОНДОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, что не видел сопровождающих его визит акций протеста на улицах Лондона, кроме одного небольшого протеста.
"Когда я ехал сюда сегодня, были тысячи людей, выражавших поддержку (на улице - ред.). Но я услышал про протесты и спросил: где они? Я не видел протестов. Я видел маленький протест сегодня, но он был очень маленький", - сказал Трамп, который находится в Великобритании с государственным визитом.
Воздушный шар в виде Трампа в Лондоне во время визита президента США в Великобританию. 4 июня 2019
Вчера, 13:31
В Лондоне протестующие против визита президента США запустили "Трамп-шар"
Президенту США задали вопрос о том, как он относится к сопровождающим его визит акциям протеста, однако он заверил, что сообщения о них – "фейк ньюз".
По его словам, видимый им во вторник "маленький протест" был "очень-очень маленькой группой людей, выведенных туда по политическим причинам".
Между тем во вторник в Лондоне проходят несколько акций протеста в связи с приездом президента США. Начало им положил запуск шестиметрового воздушного шара в виде одетого в подгузник младенца-Трампа на парламентской площади в центре Лондона. Позднее во вторник демонстрация против политики Трампа началась на Трафальгарской площади, после чего несколько тысяч протестующих маршем прошли по району Уайтхолл, мимо резиденции премьер-министра Терезы Мэй и развернули митинг на Парламентской площади. Во время марша люди несли небольшие плакаты и баннеры, большая часть которых была самодельными. Многие были одеты в одежду с символикой Евросоюза, некоторые пришли в забавных костюмах или головных уборах.
Трамп задремал во время тоста Елизаветы II, пишут СМИ
Вчера, 16:52
Трамп задремал во время тоста Елизаветы II, пишут СМИ
Во вторник в Лондоне Трамп провел переговоры с Мэй, днем ранее он был принят королевой Елизаветой Второй, в честь американского президента был дан торжественный ужин. По оценке президента США, он видел "тысячи радующихся людей" на улицах Лондона, некоторые из них держали флаги США и Великобритании.
090002
Обсудить 2
Дональд ТрампВеликобританияЛондонСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время пресс-конференции в Лондоне. 4 июня 2019
Мэй назвала высылку российских дипломатов примером связи США и Британии
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе. 4 июня 2019
Эксперт прокомментировал визит Зеленского в Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады
Конституционный суд проверит законность указа Зеленского о роспуске Рады
Лопес Обрадор
Президент Мексики не поедет на саммит G20
Лента
новостей
Трамп задремал во время тоста Елизаветы II, пишут СМИ
Трамп задремал во время тоста Елизаветы II, пишут СМИ
Воздушный шар в виде Трампа в Лондоне во время визита президента США в Великобританию. 4 июня 2019
В Лондоне протестующие против визита президента США запустили "Трамп-шар"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Мэй пообещала предоставить НАТО новейшие британские авианосцы
Павильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий в Москве
США не будут ограничивать обмен разведданными с Лондоном из-за Huawei
Президент США Дональд Трамп
Трамп: у стран НАТО нет выбора, кроме как повысить оборонные расходы
Корабль береговой охраны Украины
В ВМС Украины начался курс планирования военных операций по стандартам НАТО
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков: слова Трампа о выводе россиян из Венесуэлы основаны на домыслах
Президент США Дональд Трамп
Трамп считает, что Brexit принесет пользу Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба ВС Украины
Глава Генштаба ВСУ примет участие во встрече по Донбассу в Минске
Кот Ларри из офиса британского премьер-министра под лимузином президента США Дональда Трампа. 4 июня 2019
Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Дзержинске
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц
06:30В Петербурге загорелись склады со стройматериалами
06:26На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
Лента новостейМолния