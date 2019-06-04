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РИА Новости

Президент Мексики не поедет на саммит G20

Вчера, 17:30
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© AP Photo / Moises CastilloЛопес Обрадор
Лопес Обрадор
© AP Photo / Moises Castillo
Лопес Обрадор. Архивное фото
МЕХИКО, 4 июн – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил во вторник, что не будет участвовать в предстоящем саммите G20 в японской Осаке.
"Я не поеду на встречу G20, но я направлю письмо относительно проблем неравенства в мире, по этой теме должны быть встречи, это те встречи, которых не хватает", - сказал Лопес Обрадор на своей пресс-конференции в Мехико.
Саммит "большой двадцатки" состоится 28 и 29 июня.
По словам Лопеса Обрадора, вместо него на саммит отправятся глава МИД Мексики и министр финансов.
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