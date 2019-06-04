На Урале завели дело после смерти ребенка, у которого не заметили менингит

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Следствие в Свердловской области возбудило уголовное дело по факту смерти 10-месячного ребенка, которому врачи, предположительно, неверно поставили диагноз, сообщил РИА Новости во вторник представитель СУ СК по региону.
Ранее местные СМИ сообщили со ссылкой на мать ребенка, что врачи Белоярской центральной районной больницы лечили ребенка от ОРВИ, а у того был менингит. В результате мальчик скончался.
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"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Ведется расследование. Дело возбуждено по факту. Устанавливаются лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что дело возбуждено после проверки, проведенной по заявлению матери ребенка.
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