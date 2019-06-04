На Урале завели дело после смерти ребенка, у которого не заметили менингит

Психиатр вместо реанимации. Школьница умерла из-за врачебной ошибки 15-летняя Ангелина умерла от сердечной недостаточности в психиатрической больнице, куда она поступила с диагнозом "тяжелая депрессия". Несколько месяцев врачи не могли разобраться в анализах девочки, но то, как отнеслись к Ангелине в это время, повергает в шок.