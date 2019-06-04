Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T17:27Z
https://ria.ru/20190604/1555254044.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155509/23/1555092390_0:15:3331:1889_1036x0_80_0_0_6dcb7c9c9c4d11d4498a3df08d8ce944.jpg
РИА Новости

Число погибших при крушении катера на Дунае возросло до десяти

Вчера, 17:27
476
© REUTERS / Bernadett SzaboТуристическое судно Viking Sigyn, с которым столкнулся катер с южнокорейскими туристами на реке Дунай в Будапеште, Венгрия. 30 мая 2019
Туристическое судно Viking Sigyn, с которым столкнулся катер с южнокорейскими туристами на реке Дунай в Будапеште, Венгрия. 30 мая 2019
© REUTERS / Bernadett Szabo
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число погибших в результате крушения прогулочного катера на Дунае возросло до десяти человек, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на венгерских спасателей.
Ранее сообщалось о семи погибших, 21 человек считался пропавшим без вести.
Число погибших увеличилось после того, как водолазы обнаружили еще одно тело во вторник. Восемнадцать человек по-прежнему числятся пропавшими. В поисково-спасательной операции задействованы венгерские и южнокорейские водолазы. Отмечается, что основной целью текущей операции является поднять катер со дна реки. Быстрое течение Дуная, высокий уровень воды и практически нулевая видимость под водой осложнили работу специалистов.
Спасательные службы в районе крушения катера в Будапеште
31 мая, 15:26
Глава МИД Южной Кореи попросила Венгрию скорее поднять затонувшее судно
В понедельник агентство Ренхап со ссылкой на военного атташе Республики Корея в Венгрии Сон Сун Гын сообщило, что тело мужчины, который, по предварительным данным, мог быть одним из пропавших при аварии катера в Будапеште южнокорейских туристов, обнаружено у берегов Дуная в 102 километрах от места крушения.
Прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, 29 мая затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. По сообщению агентства Ренхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении.
Сотрудники полиции в районе крушения катера в Будапеште. 30 мая 2019
1 июня, 17:21
Капитану судна, спровоцировавшего крушение на Дунае, предъявили обвинения
001400
Обсудить 0
Южная КореяВенгрияВ мире
Рекомендуем
Лопес Обрадор
Президент Мексики не поедет на саммит G20
РИА
Новости
Сотрудники полиции на берегу озера Коккинопезоула на Кипре. 4 июня 2019
В ядовитом озере на Кипре нашли тело шестой жертвы серийного убийцы
В Сенегале одиннадцать человек погибли в результате ДТП, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время пресс-конференции в Лондоне. 4 июня 2019
Мэй назвала высылку российских дипломатов примером связи США и Британии
Лента
новостей
Греция передала Германии ноту с требованием репараций на 320 млрд евро
В ДРК двенадцать человек погибли в результате нападения боевиков
Здание РКК Энергия
Неизвестные попытались похитить имущество из РКК "Энергия"
Гора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии
Крымские мусульмане получили рекордную для региона квоту для хаджа в Мекку
Мусульмане считают, что обстрел мечети в Донецке был целенаправленным
В Австралии четыре человека погибли в результате стрельбы
На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты
Кот Ларри из офиса британского премьер-министра под лимузином президента США Дональда Трампа. 4 июня 2019
Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Мэй пообещала предоставить НАТО новейшие британские авианосцы
Самоходные ракетные установки, подлежащие уничтожению в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Генерал предположил, где США разместят ракеты после выхода из ДРСМД
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе. 4 июня 2019
Эксперт прокомментировал визит Зеленского в Брюссель
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
Лента новостейМолния