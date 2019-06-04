Число погибших при крушении катера на Дунае возросло до десяти

Туристическое судно Viking Sigyn, с которым столкнулся катер с южнокорейскими туристами на реке Дунай в Будапеште, Венгрия. 30 мая 2019

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число погибших в результате крушения прогулочного катера на Дунае возросло до десяти человек, сообщило агентство Число погибших в результате крушения прогулочного катера на Дунае возросло до десяти человек, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на венгерских спасателей.

Ранее сообщалось о семи погибших, 21 человек считался пропавшим без вести.

Число погибших увеличилось после того, как водолазы обнаружили еще одно тело во вторник. Восемнадцать человек по-прежнему числятся пропавшими. В поисково-спасательной операции задействованы венгерские и южнокорейские водолазы. Отмечается, что основной целью текущей операции является поднять катер со дна реки. Быстрое течение Дуная, высокий уровень воды и практически нулевая видимость под водой осложнили работу специалистов.

В понедельник агентство Ренхап со ссылкой на военного атташе Республики Корея в Венгрии Сон Сун Гын сообщило, что тело мужчины, который, по предварительным данным, мог быть одним из пропавших при аварии катера в Будапеште южнокорейских туристов, обнаружено у берегов Дуная в 102 километрах от места крушения.