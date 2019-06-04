Число погибших при крушении катера на Дунае возросло до десяти

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число погибших в результате крушения прогулочного катера на Дунае возросло до десяти человек, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на венгерских спасателей.
Ранее сообщалось о семи погибших, 21 человек считался пропавшим без вести.
Число погибших увеличилось после того, как водолазы обнаружили еще одно тело во вторник. Восемнадцать человек по-прежнему числятся пропавшими. В поисково-спасательной операции задействованы венгерские и южнокорейские водолазы. Отмечается, что основной целью текущей операции является поднять катер со дна реки. Быстрое течение Дуная, высокий уровень воды и практически нулевая видимость под водой осложнили работу специалистов.
В понедельник агентство Ренхап со ссылкой на военного атташе Республики Корея в Венгрии Сон Сун Гын сообщило, что тело мужчины, который, по предварительным данным, мог быть одним из пропавших при аварии катера в Будапеште южнокорейских туристов, обнаружено у берегов Дуная в 102 километрах от места крушения.
Прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, 29 мая затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. По сообщению агентства Ренхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении.