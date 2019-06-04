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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Восстановительные работы после взрывов в Дзержинске завершат 5 июня

Вчера, 17:22
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПроходная завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
Проходная завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Основная часть восстановительных работ в Дзержинске, где произошли взрывы на заводе "Кристалл", будет завершена 5 июня, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По словам Никитина, в настоящее время уровень устранения ущерба составляет 77%.
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"Основная часть ремонтно-восстановительных работ будет завершена к 17 часам 5 июня 2019 года", - сказал Никитин.
Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находится 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
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Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)Происшествия
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