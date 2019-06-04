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РИА Новости

Неизвестные попытались похитить имущество из РКК "Энергия"

Вчера, 17:20
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© РКК "Энергия" им. С.П. КоролеваЗдание РКК "Энергия"
Здание РКК Энергия
© РКК "Энергия" им. С.П. Королева
Здание РКК "Энергия" . Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. "Роскосмос" передал в МВД материалы о незаконном проникновении посторонних на территорию РКК "Энергия" для хищения имущества.

"Принимая во внимание, что в настоящее время органами полиции завершается доследственная проверка по данному факту, комментировать подробности происшествия не представляется возможным", — заявили в госкорпорации.

Уточняется, что опубликованная в ряде СМИ информация о происшествии в основном не соответствует действительности.
Расположенная в подмосковном Королеве РКК "Энергия" — стратегическое предприятие, головное по пилотируемым космическим системам. Здесь собираются пилотируемые космические корабли "Союз" и грузовые корабли "Прогресс". Предприятие является головным по управлению российским сегментом Международной космической станции.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
15 мая, 15:57
Бастрыкин заявил о миллиардных хищениях в "Роскосмосе"
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Обсудить 48
РКК "Энергия"Происшествия
Популярные комментарии
Это вы Путину говорите , он его наградил орденом , и под крыло взял .. Хотя , тут может всё наоборот .
4 июня, 19:02
Губернатор о.Борнео
44502111
Жесть полная ,режимный объект .
4 июня, 17:40
Юрий Иванов
3391401
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