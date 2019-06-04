Неизвестные попытались похитить имущество из РКК "Энергия"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. "Роскосмос" передал в МВД материалы о незаконном проникновении посторонних на территорию РКК "Энергия" для хищения имущества.

"Принимая во внимание, что в настоящее время органами полиции завершается доследственная проверка по данному факту, комментировать подробности происшествия не представляется возможным", — заявили в госкорпорации.

Уточняется, что опубликованная в ряде СМИ информация о происшествии в основном не соответствует действительности.