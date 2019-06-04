Крымские мусульмане получили рекордную для региона квоту для хаджа в Мекку

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Мусульмане Крыма получили рекордную для региона квоту в тысячу мест для совершения хаджа к местам паломничества в Саудовскую Аравию, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

В прошлом году квота для крымских паломников составляла 600 человек.

"Крымским мусульманам в этом году предоставлена рекордная квота для совершения хаджа к местам паломничества в Саудовскую Аравию. Впервые из Крыма сможет поехать одна тысяча человек. Хадж - это особенное священное паломничество для каждого мусульманина, и участие государства в этом благом для верующих мероприятии я считаю неоспоримым фактом внимания властей к свободе вероисповедания. Увеличение квот, снижение стоимости и грамотная логистика позволили осуществить мечту многих крымских мусульман", - сказал РИА Новости Бальбек.