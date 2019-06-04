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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Крымские мусульмане получили рекордную для региона квоту для хаджа в Мекку

Вчера, 17:17
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© РИА Новости / Заман РамазановГора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии
Гора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Гора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Мусульмане Крыма получили рекордную для региона квоту в тысячу мест для совершения хаджа к местам паломничества в Саудовскую Аравию, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
В прошлом году квота для крымских паломников составляла 600 человек.
Паломники в долине Мина близ Мекки, Саудовская Аравия. Архивное фото
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"Крымским мусульманам в этом году предоставлена рекордная квота для совершения хаджа к местам паломничества в Саудовскую Аравию. Впервые из Крыма сможет поехать одна тысяча человек. Хадж - это особенное священное паломничество для каждого мусульманина, и участие государства в этом благом для верующих мероприятии я считаю неоспоримым фактом внимания властей к свободе вероисповедания. Увеличение квот, снижение стоимости и грамотная логистика позволили осуществить мечту многих крымских мусульман", - сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, паломничество стало доступно для широкого круга крымских мусульман только после воссоединения полуострова с Россией. Организацией хаджа в Саудовскую Аравию из Крыма занимается собственный хадж-оператор полуострова "АВН-тур", созданный в 2015 году, который имеет офисы в Москве и Крыму. В этом году первые паломники отправятся в Мекку 23 июля.
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Религия и мировоззрениеРуслан БальбекМеккаКрым
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