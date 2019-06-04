Глава МЧС назвал сроки для устранения нарушений на заводе "Кристалл"

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На совещании с членами кабмина Путин попросил руководителей соответствующих ведомств доложить о событиях в Дзержинске. Глава МЧС Евгений Зиничев напомнил, что на "Кристалле" 4 апреля в результате пожара произошла детонация взрывчатых веществ с последующим полным разрушением производственного здания.

"В соответствии с требованием органов прокураторы в апреле проведена внеплановая проверка по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности было выявлено 35 нарушений. Предприятию вручено предписание по их устранению, срок устранения был установлен 26 августа 2019 года", - продолжил Зиничев.