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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Глава МЧС назвал сроки для устранения нарушений на заводе "Кристалл"

Вчера, 17:13
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкРазбитые стекла в жилом доме в Дзержинске
Разбитые стекла в жилом доме в Дзержинске
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
Разбитые стекла в жилом доме в Дзержинске
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На совещании с членами кабмина Путин попросил руководителей соответствующих ведомств доложить о событиях в Дзержинске. Глава МЧС Евгений Зиничев напомнил, что на "Кристалле" 4 апреля в результате пожара произошла детонация взрывчатых веществ с последующим полным разрушением производственного здания.
"В соответствии с требованием органов прокураторы в апреле проведена внеплановая проверка по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности было выявлено 35 нарушений. Предприятию вручено предписание по их устранению, срок устранения был установлен 26 августа 2019 года", - продолжил Зиничев.
В результате взрывов на заводе в Дзержинске (Нижегородская область) пострадали 116 человек, были повреждены почти 800 зданий.
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Взрыв на заводе в ДзержинскеМЧСПроисшествия
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