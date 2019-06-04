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РИА Новости

Мэй назвала высылку российских дипломатов примером связи США и Британии

Вчера, 17:12
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© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время пресс-конференции в Лондоне. 4 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время пресс-конференции в Лондоне. 4 июня 2019
© REUTERS / Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время пресс-конференции в Лондоне. 4 июня 2019
ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в качестве примера глубокой связи Соединенного Королевства и США привела решение президента США Дональда Трампа выслать 60 российских дипломатов после инцидента в Солсбери.
В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Москва категорически отрицает свою причастность к событиям в Солсбери.
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Начав совместную с Трампом пресс-конференцию с напоминания о совместной победе над нацизмом, Мэй отметила, что "единство целей сохранит глубокие связи между нашими народами и в следующие 75 лет, и далее". За этим заявлением последовали примеры, первым из которых был "международный ответ" на инцидент в Солсбери.
"Когда Россия использовала смертоносное нервнопаралитическое вещество на нашей территории, параллельно с высылкой дипломатов из Великобритании президент распорядился выслать 60 сотрудников российских спецслужб, внеся самый большой вклад в беспрецедентный международный ответ", - сказала Мэй.
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Массовая высылка российских дипломатовДональд ТрампТереза МэйВеликобританияСШАВ мире
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