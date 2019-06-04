Мэй назвала высылку российских дипломатов примером связи США и Британии

ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в качестве примера глубокой связи Соединенного Королевства и США привела решение президента США Дональда Трампа выслать 60 российских дипломатов после инцидента в Солсбери.
В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Москва категорически отрицает свою причастность к событиям в Солсбери.
Начав совместную с Трампом пресс-конференцию с напоминания о совместной победе над нацизмом, Мэй отметила, что "единство целей сохранит глубокие связи между нашими народами и в следующие 75 лет, и далее". За этим заявлением последовали примеры, первым из которых был "международный ответ" на инцидент в Солсбери.
"Когда Россия использовала смертоносное нервнопаралитическое вещество на нашей территории, параллельно с высылкой дипломатов из Великобритании президент распорядился выслать 60 сотрудников российских спецслужб, внеся самый большой вклад в беспрецедентный международный ответ", - сказала Мэй.
5 декабря 2018, 14:10Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2018 годах
В качестве других примеров премьер привела нанесение авиаударов США, Францией и Великобританией по территории Сирии, совместные усилия в сфере безопасности и обмен развединформацией.