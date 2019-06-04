Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа

Ко Всемирному дню кошек, который отмечается 1 марта, РИА Новости решили вспомнить всех самых известных представителей этих домашних животных. Мышеловы, политики и просто красавцы - в фотоленте Ria.ru.

Знаменитые котики Ко Всемирному дню кошек, который отмечается 1 марта, РИА Новости решили вспомнить всех самых известных представителей этих домашних животных. Мышеловы, политики и просто красавцы - в фотоленте Ria.ru.

Газета Washington Post отмечает, что Ларри также присутствует на совместной фотографии Трампа и Мэй: пока оба лидера позируют перед дверью резиденции, кот устроился на подоконнике.

Ларри появился на Даунинг-стрит в феврале 2011 года, когда семья Дэвида Кэмерона взяла его четырехмесячным котенком из приюта. Он стал первым котом на Даунинг-стрит за 14 лет — предшественник Ларри кот Хамфри отправился "на пенсию" в 1997 году, вскоре после переезда туда Тони Блэра.