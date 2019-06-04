На фасаде дома в Магнитогорске, где произошел взрыв, изобразят птиц

На месте обрушения одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске. Архивное фото

На месте обрушения одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн – РИА Новости. Художники приступили к оформлению фасадов жилого дома Магнитогорска Челябинской области, где 31 декабря произошел взрыв. Так, на фасаде будут изображены птицы и небо, сообщил во вторник главный архитектор администрации города Дмитрия Хоменко.

По данным пресс-службы администрации Магнитогорска, на проспекте Карла Маркса, 164 продолжаются работы по благоустройству территории.

"Мы собирались с жителями, общались, выслушивали их идеи и предложения. Все они однозначно отказались от воздвижения памятника, часовни или стелы. На стенах дома появятся изображения белых птиц и неба, выполненные в стиле оригами", - цитирует пресс-служба слова Хоменко.

По словам Хоменко, эскиз создал заведующий кафедрой дизайна магнитогорского государственного технического университета имени Носова Андрей Григорьев, воплощают идею в жизнь мастера Михаил Котлованов и Тимур Абдуллаев.

Художники-граффисты приступили к оформлению стен пострадавшего дома, работы планируется завершить до конца недели, добавляется в сообщении пресс-службы горадминистрации.

Пресс-служба напоминает, что по результатам государственной экспертизы дом №164 по проспекту Карла Маркса признан безопасным для проживания и подлежащим дальнейшей эксплуатации. С 1 апреля жители вернулись в свои квартиры. Ранее в доме снесли два подъезда, в результате он был разделен на два отдельно стоящих жилых дома.