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РИА Новости
Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске

На фасаде дома в Магнитогорске, где произошел взрыв, изобразят птиц

Вчера, 17:02
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента России/Илья Московец/TACCНа месте обрушения одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске
На месте обрушения одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске
© РИА Новости / Пресс-служба Президента России/Илья Московец/TACC
На месте обрушения одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн – РИА Новости. Художники приступили к оформлению фасадов жилого дома Магнитогорска Челябинской области, где 31 декабря произошел взрыв. Так, на фасаде будут изображены птицы и небо, сообщил во вторник главный архитектор администрации города Дмитрия Хоменко.
По данным пресс-службы администрации Магнитогорска, на проспекте Карла Маркса, 164 продолжаются работы по благоустройству территории.
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"Мы собирались с жителями, общались, выслушивали их идеи и предложения. Все они однозначно отказались от воздвижения памятника, часовни или стелы. На стенах дома появятся изображения белых птиц и неба, выполненные в стиле оригами", - цитирует пресс-служба слова Хоменко.
По словам Хоменко, эскиз создал заведующий кафедрой дизайна магнитогорского государственного технического университета имени Носова Андрей Григорьев, воплощают идею в жизнь мастера Михаил Котлованов и Тимур Абдуллаев.
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Художники-граффисты приступили к оформлению стен пострадавшего дома, работы планируется завершить до конца недели, добавляется в сообщении пресс-службы горадминистрации.
Пресс-служба напоминает, что по результатам государственной экспертизы дом №164 по проспекту Карла Маркса признан безопасным для проживания и подлежащим дальнейшей эксплуатации. С 1 апреля жители вернулись в свои квартиры. Ранее в доме снесли два подъезда, в результате он был разделен на два отдельно стоящих жилых дома.
В Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Всего в доме проживали более тысячи человек.
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Взрыв газа в жилом доме в МагнитогорскеМагнитогорскОбщество
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