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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Пензенской области

Вчера, 16:59
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ПЕНЗА, 4 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Девять пострадавших в ДТП с микроавтобусом на трассе в городе Кузнецке Пензенской области, по уточненным данным, госпитализированы, из них шестеро находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Татьяна Манухина.
Ранее в ГИБДД РФ сообщили, что утром во вторник на 754-м километре трассы М-5 "Урал" грузопассажирская "Газель" выехала на встречную полосу, где врезалась в микроавтобус Hyundai. По данным ведомства, в результате ДТП водитель "Газели" погиб, один его пассажир, а также водитель и восемь пассажиров Hyundai госпитализированы. В "Поволжуправтодоре" отметили, что, по предварительным данным, в микроавтобусе ехали граждане Узбекистана. Участок трассы на время устранения последствий ДТП закрыт.
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Ранее Манухина сообщала РИА Новости, что, по оперативным данным, в Кузнецкую межрайонную больницу доставлены восемь пострадавших в ДТП.
"Госпитализированы, по уточненной информации, девять человек, из них шесть - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, трое - средней тяжести. Четверо (госпитализированных) прооперированы", - сказала собеседница агентства.
"Перевода (пациентов) в областной центр не требуется. Кузнецкая МРБ располагает всеми необходимыми силами и средствами для оказания квалифицированной медицинской помощи всем пациентам, пострадавшим в ДТП", - добавила пресс-секретарь.
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