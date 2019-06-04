Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Пензенской области

ПЕНЗА, 4 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Девять пострадавших в ДТП с микроавтобусом на трассе в городе Кузнецке Пензенской области, по уточненным данным, госпитализированы, из них шестеро находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Татьяна Манухина.

Ранее в ГИБДД РФ сообщили, что утром во вторник на 754-м километре трассы М-5 "Урал" грузопассажирская "Газель" выехала на встречную полосу, где врезалась в микроавтобус Hyundai. По данным ведомства, в результате ДТП водитель "Газели" погиб, один его пассажир, а также водитель и восемь пассажиров Hyundai госпитализированы. В "Поволжуправтодоре" отметили, что, по предварительным данным, в микроавтобусе ехали граждане Узбекистана. Участок трассы на время устранения последствий ДТП закрыт.

Ранее Манухина сообщала РИА Новости, что, по оперативным данным, в Кузнецкую межрайонную больницу доставлены восемь пострадавших в ДТП.

"Госпитализированы, по уточненной информации, девять человек, из них шесть - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, трое - средней тяжести. Четверо (госпитализированных) прооперированы", - сказала собеседница агентства.