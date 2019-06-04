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РИА Новости

Генерал предположил, где США разместят ракеты после выхода из ДРСМД

Вчера, 16:58
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© РИА Новости / В. КиселевСамоходные ракетные установки, подлежащие уничтожению в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Самоходные ракетные установки, подлежащие уничтожению в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
© РИА Новости / В. Киселев
РИМ, 4 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместят ракетные комплексы в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, а затем, возможно, и в Европе, считает бывший начальник главного штаба РВСН, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН генерал-полковник в отставке Виктор Есин.
По его словам, он "главным образом" согласен с точкой зрения, что выход США из ДРСМД имеет основной целью укрепление ракетного потенциала не в Европе, а в Азии, у границ главного геополитического оппонента – Китая.
"Но следует иметь в виду, что наращивание Соединенными Штатами своего ракетного потенциала будет осуществлено не только в Юго-Восточной Азии, а и в Северо-Восточной Азии. Вместе с тем, при определенной ситуации нельзя исключать и развертывание Соединенными Штатами наземных ракетных систем средней и меньшей дальности в Европе", - сказал генерал в Риме на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
По его словам, уже сейчас развернутая в Румынии наземная противоракетная система Aegis Ashore потенциально способна запускать крылатые ракеты Tomahawk с дальностью свыше 2,4 тысячи километров, а в 2020 году аналогичная система появится и в Польше.
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету для иностранных пресс-атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.
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Владимир Путин в ситуации с ДРСМД решил поступить зеркально: Россия тоже приостанавливает участие в договоре и начинает разработку запрещенных соглашением ракетных систем. Однако размещать их будет только в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.
В рамках ДРСМД СССР/Россия и США обязались не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также пусковые установки к ним. СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США — на тысячу меньше, однако это можно назвать разменом количества на качество: американские крылатые ракеты напрямую угрожали территории СССР и обладали повышенной точностью попадания.
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Выход США из договора о РСМДВиктор ЕсинДоговор о РСМДРоссияСШАВ мире
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