Генерал предположил, где США разместят ракеты после выхода из ДРСМД

Самоходные ракетные установки, подлежащие уничтожению в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

РИМ, 4 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместят ракетные комплексы в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, а затем, возможно, и в Европе, считает бывший начальник главного штаба РВСН, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН генерал-полковник в отставке Виктор Есин.

По его словам, он "главным образом" согласен с точкой зрения, что выход США из ДРСМД имеет основной целью укрепление ракетного потенциала не в Европе, а в Азии, у границ главного геополитического оппонента – Китая.

"Но следует иметь в виду, что наращивание Соединенными Штатами своего ракетного потенциала будет осуществлено не только в Юго-Восточной Азии, а и в Северо-Восточной Азии. Вместе с тем, при определенной ситуации нельзя исключать и развертывание Соединенными Штатами наземных ракетных систем средней и меньшей дальности в Европе", - сказал генерал в Риме на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

По его словам, уже сейчас развернутая в Румынии наземная противоракетная система Aegis Ashore потенциально способна запускать крылатые ракеты Tomahawk с дальностью свыше 2,4 тысячи километров, а в 2020 году аналогичная система появится и в Польше.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету для иностранных пресс-атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.

Владимир Путин в ситуации с ДРСМД решил поступить зеркально: Россия тоже приостанавливает участие в договоре и начинает разработку запрещенных соглашением ракетных систем. Однако размещать их будет только в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.