В Испании впервые был оштрафован иностранец за покупку у уличного торговца

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Иностранного туриста на испанском острове Майорка впервые оштрафовали за покупку товаров у уличного торговца, передает агентство Europa Press со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, турист совершил покупку у уличного торговца на пляже Плайя-де-Пальма неподалеку от столицы острова Пальмы-де-Майорки. Штраф составил 100 евро.

Как сообщили в местных правоохранительных органах, данная мера взыскания предусмотрена в уставе о регулировании гражданского использования общественных мест, в котором также отмечены так называемые зоны особого туристического интереса. В список включен и вышеупомянутый пляж. Также в уставе говорится о запрете на покупку товаров у уличных торговцев, который предусматривает штраф.

По данным агентства, соответствующий устав вступил в силу во время Страстной недели, однако данный случай стал первым.

Как сообщает газета Daily Mail, при назначении размера штрафа правоохранители учли, что это наказание применяется впервые. С последующих нарушителей может быть взыскано до 750 евро.