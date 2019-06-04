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РИА Новости
Туризм

В Испании впервые был оштрафован иностранец за покупку у уличного торговца

Вчера, 17:02
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© AFP 2019 / Jaime ReinaТуристы в Пальма-де-Майорке, Испания
Туристы в Пальма-де-Майорке, Испания
© AFP 2019 / Jaime Reina
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Иностранного туриста на испанском острове Майорка впервые оштрафовали за покупку товаров у уличного торговца, передает агентство Europa Press со ссылкой на местную полицию.
По данным агентства, турист совершил покупку у уличного торговца на пляже Плайя-де-Пальма неподалеку от столицы острова Пальмы-де-Майорки. Штраф составил 100 евро.
Как сообщили в местных правоохранительных органах, данная мера взыскания предусмотрена в уставе о регулировании гражданского использования общественных мест, в котором также отмечены так называемые зоны особого туристического интереса. В список включен и вышеупомянутый пляж. Также в уставе говорится о запрете на покупку товаров у уличных торговцев, который предусматривает штраф.
По данным агентства, соответствующий устав вступил в силу во время Страстной недели, однако данный случай стал первым.
Как сообщает газета Daily Mail, при назначении размера штрафа правоохранители учли, что это наказание применяется впервые. С последующих нарушителей может быть взыскано до 750 евро.
Как пишет газета Mallorca Diario, в администрации Пальмы-де-Майорки пояснили, что данный штраф, применяемый как к местным жителям, так и к туристам, стал первым, но будет не последним.
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