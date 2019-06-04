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РИА Новости

США не будут ограничивать обмен разведданными с Лондоном из-за Huawei

Вчера, 16:50
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПавильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий в Москве
Павильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет ограничивать обмен разведывательной информацией с Великобританией из-за потенциальных разногласий по Huawei.
"Я не вижу никаких ограничений. У нас никогда не было ограничений", - ответил он на вопрос журналистов о возможных ограничениях обменом разведданных из-за разногласий по использованию Лондоном продукции Huawei, которую США не раз обвиняли в том, что она может шпионить и передавать данные китайскому правительству.
Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
Стенд компании Huawei
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Внесение Huawei в черный список СШАДональд ТрампHuawei TechnologiesВеликобританияСШАВ мире
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