США не будут ограничивать обмен разведданными с Лондоном из-за Huawei

ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет ограничивать обмен разведывательной информацией с Великобританией из-за потенциальных разногласий по Huawei.

"Я не вижу никаких ограничений. У нас никогда не было ограничений", - ответил он на вопрос журналистов о возможных ограничениях обменом разведданных из-за разногласий по использованию Лондоном продукции Huawei, которую США не раз обвиняли в том, что она может шпионить и передавать данные китайскому правительству.