США не будут ограничивать обмен разведданными с Лондоном из-за Huawei

ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет ограничивать обмен разведывательной информацией с Великобританией из-за потенциальных разногласий по Huawei.
"Я не вижу никаких ограничений. У нас никогда не было ограничений", - ответил он на вопрос журналистов о возможных ограничениях обменом разведданных из-за разногласий по использованию Лондоном продукции Huawei, которую США не раз обвиняли в том, что она может шпионить и передавать данные китайскому правительству.
Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
29 мая, 09:08Игры престолов. Huawei подала в суд на США Телекоммуникационный гигант Huawei подал иск в США из-за внесения в черный список. Китайская компания намерена доказать, что американские власти ведут себя антиконституционно. В Huawei попадание в список неугодных считают лишением общественных прав.