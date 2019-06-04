Грызлов назвал приоритетные темы переговоров контактной группы в Минске

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Приоритетными темами для новой встречи контактной группы по Донбассу должны стать прекращение огня и запуск процесса разведения сил, заявил полпред РФ Борис Грызлов.

"Сейчас важно приступить к предметному обсуждению и выработке необходимых решений. Первые из них – это прекращение огня и запуск процесса разведения сил в Донбассе. Кроме того, важно разблокировать диалог Киева и Донбасса по гуманитарным вопросам, включая вопрос удерживаемых лиц. Здесь киевская власть тоже накопила много невыполненных обязательств", - заявил полпред РФ в Минске журналистам.

По его словам, самым главным вопросом предстоящей встречи будет насколько Киев готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском.

"Совершенно очевидно, что Украина может выйти из кризиса только в режиме политического диалога между Киевом и Донбассом. Такого диалога до сих пор нет. Обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, обстановка остается крайне напряженной, и на позитивные изменения надеяться трудно", - сказал Грызлов.

Он подчеркнул, что такая встреча могла состояться на две недели раньше, но "Киеву потребовалось дополнительное время для подготовки, и мы договорились предоставить ему дополнительное время".