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РИА Новости

Грызлов назвал приоритетные темы переговоров контактной группы в Минске

Вчера, 16:44
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Приоритетными темами для новой встречи контактной группы по Донбассу должны стать прекращение огня и запуск процесса разведения сил, заявил полпред РФ Борис Грызлов.
"Сейчас важно приступить к предметному обсуждению и выработке необходимых решений. Первые из них – это прекращение огня и запуск процесса разведения сил в Донбассе. Кроме того, важно разблокировать диалог Киева и Донбасса по гуманитарным вопросам, включая вопрос удерживаемых лиц. Здесь киевская власть тоже накопила много невыполненных обязательств", - заявил полпред РФ в Минске журналистам.
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По его словам, самым главным вопросом предстоящей встречи будет насколько Киев готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском.
"Совершенно очевидно, что Украина может выйти из кризиса только в режиме политического диалога между Киевом и Донбассом. Такого диалога до сих пор нет. Обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, обстановка остается крайне напряженной, и на позитивные изменения надеяться трудно", - сказал Грызлов.
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Он подчеркнул, что такая встреча могла состояться на две недели раньше, но "Киеву потребовалось дополнительное время для подготовки, и мы договорились предоставить ему дополнительное время".
"На данный момент киевская делегация сформирована, вчера был официально представлен ее глава – Леонид Данилович Кучма. Для Леонида Кучмы это повторное назначение в Контактную группу, а значит, обновленной киевской делегации не потребуется много времени, чтобы войти в курс дела. Прежняя киевская власть делала все, чтобы осложнить ситуацию в Донбассе, и оставила после себя тяжелое наследие. Но и за первые недели новой киевской власти никакой реализации слов о мире не произошло. А люди ждали изменений, хотя бы прекращения обстрелов", - подчеркнул Грызлов.
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