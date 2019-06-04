В Пермском крае девушка получила срок за попытку поджечь дом с родителями

Следствием и судом установлено, что в ночь на 28 января 2019 года 17-летняя жительница поселка Койва Горнозаводского района Пермского края подожгла дом, в котором в это время спали ее родители. Таким образом, девушка решила избавиться от матери с отцом. Однако родители сумели спастись. При этом сам дом со всем имуществом сгорел. По данным СК, ущерб от действий несовершеннолетней составил более 900 тысяч рублей.