В Пермском крае девушка получила срок за попытку поджечь дом с родителями

ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Пермский суд приговорил к пяти годам и шести месяцам воспитательной колонии 17-летнюю девушку, пытавшуюся поджечь дом вместе с родителями, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.
Следствием и судом установлено, что в ночь на 28 января 2019 года 17-летняя жительница поселка Койва Горнозаводского района Пермского края подожгла дом, в котором в это время спали ее родители. Таким образом, девушка решила избавиться от матери с отцом. Однако родители сумели спастись. При этом сам дом со всем имуществом сгорел. По данным СК, ущерб от действий несовершеннолетней составил более 900 тысяч рублей.
По факту произошедшего в отношении девушки было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктов "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом") и части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога").
"Приговором суда виновной назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении ведомства.