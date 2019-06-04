Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T16:43Z
https://ria.ru/20190604/1555252952.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Пермском крае девушка получила срок за попытку поджечь дом с родителями

Вчера, 16:43
654
ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Пермский суд приговорил к пяти годам и шести месяцам воспитательной колонии 17-летнюю девушку, пытавшуюся поджечь дом вместе с родителями, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.
Следствием и судом установлено, что в ночь на 28 января 2019 года 17-летняя жительница поселка Койва Горнозаводского района Пермского края подожгла дом, в котором в это время спали ее родители. Таким образом, девушка решила избавиться от матери с отцом. Однако родители сумели спастись. При этом сам дом со всем имуществом сгорел. По данным СК, ущерб от действий несовершеннолетней составил более 900 тысяч рублей.
По факту произошедшего в отношении девушки было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктов "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом") и части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога").
"Приговором суда виновной назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении ведомства.
Дарья Переверзева и Дмитрий Колесников
1 апреля, 08:00
"Хотела все и сразу": как дочь сотрудницы "Роснефти" решила убить всю семью
000117
Обсудить 0
Следственный комитет РФПермский крайПроисшествия
Рекомендуем
В Петербурге нашли женщину, подбросившую ребенка семье молодого человека
РИА
Новости
Спасатели нашли тело ребенка, пропавшего в Кабардино-Балкарии
Здание РКК Энергия
Неизвестные попытались похитить имущество из РКК "Энергия"
В Томске убившую месячную дочь женщину приговорили к 14 годам колонии
Лента
новостей
Киевский вокзал в Москве
В Москве задержали жившую около вокзала бездомную шведскую писательницу
Сотрудники полиции на берегу озера Коккинопезоула на Кипре. 4 июня 2019
В ядовитом озере на Кипре нашли тело шестой жертвы серийного убийцы
В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки
В Самаре водитель легковушки сбил няню и ребенка
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков: слова Трампа о выводе россиян из Венесуэлы основаны на домыслах
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Пензенской области
Иверский монастырь на горе Афон
Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
Певица Валерия
"Микелла не была лучшей": Валерия прокомментировала скандал на "Голосе"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров ответил на слова Трампа об отъезде россиян из Венесуэлы
Супруга бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия
Супруга Шестуна назвала себя женой декабриста
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
Лента новостейМолния