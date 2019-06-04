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РИА Новости

В Осло задержали россиянина, подозреваемого в покушении на убийство

Вчера, 16:36
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МУРМАНСК, 4 июн – РИА Новости. Норвежские полицейские задержали во вторник в центре Осло гражданина РФ, который напал с ножом на филиппинца, сообщает телерадиокомпания NRK.
Отмечается, что мужчина совершил нападение на 30-летнего филиппинца и серьезно ранил его. Как отметили в полиции, филиппинец стал случайной жертвой. Как отмечает телеканал, у задержанного при себе был нож, которым он угрожал окружающим, кроме того, во время задержания он выкрикивал лозунги во славу Аллаха.
Свидетели рассказали журналистам телекомпании, что испуганные прохожие забежали в кафе, сообщили, что на улице мужчина нападает с ножом, и просили запереть двери заведения.
"Полиция рассматривает это дело как серьезное преступление, однако не расценивает его как теракт", - говорится в сообщении со ссылкой на представителя полиции. Отмечается, что при задержании был применен электрошокер.
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Мужчина подозревается в попытке убийства. "Это гражданин России, однако проживает в Норвегии много лет и уже знаком правоохранительным органам", - отмечается в сообщении. Обвинение пока не предъявлено, подозреваемый отправлен на медицинскую экспертизу.
Отмечается, что в одно время с сообщением о нападении появилась информация о пожаре на улице недалеко от места преступления, и полиция связывает эти два события, поскольку задержанный некоторое время проживал в квартире, где случился пожар.
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