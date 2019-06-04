В Осло задержали россиянина, подозреваемого в покушении на убийство

МУРМАНСК, 4 июн – РИА Новости. Норвежские полицейские задержали во вторник в центре Осло гражданина РФ, который напал с ножом на филиппинца, сообщает телерадиокомпания Норвежские полицейские задержали во вторник в центре Осло гражданина РФ, который напал с ножом на филиппинца, сообщает телерадиокомпания NRK

Отмечается, что мужчина совершил нападение на 30-летнего филиппинца и серьезно ранил его. Как отметили в полиции, филиппинец стал случайной жертвой. Как отмечает телеканал, у задержанного при себе был нож, которым он угрожал окружающим, кроме того, во время задержания он выкрикивал лозунги во славу Аллаха.

Свидетели рассказали журналистам телекомпании, что испуганные прохожие забежали в кафе, сообщили, что на улице мужчина нападает с ножом, и просили запереть двери заведения.

"Полиция рассматривает это дело как серьезное преступление, однако не расценивает его как теракт", - говорится в сообщении со ссылкой на представителя полиции. Отмечается, что при задержании был применен электрошокер.

Мужчина подозревается в попытке убийства. "Это гражданин России, однако проживает в Норвегии много лет и уже знаком правоохранительным органам", - отмечается в сообщении. Обвинение пока не предъявлено, подозреваемый отправлен на медицинскую экспертизу.